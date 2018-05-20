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Yaralı bulunan köpeğin vücudundan 145 saçma çıkarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2018 12:01 | Son Güncelleme

BODRUM'da, dere yatağında, kanlar içinde yaralı bulunan sokak köpeği veterinere götürüldü.

Yaralı bulunan köpeğin vücudundan 145 saçma çıkarıldı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA) - BODRUM'da, dere yatağında, kanlar içinde yaralı bulunan sokak köpeği veterinere götürüldü. Sol ön bacağının iki yerinde kırık tespit edilen köpeğin vücudundan 300'e yakın saçmadan 145'i çıkarıldı. Köpeğin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Ortakent- Yahşi Mahallesi, Pazardağı mevkisinde, dün öğle saatlerinde yürüyüşe çıkanlar, Kurudere Deresi yatağında boynundan, sol ön bacağından ve göğsünden av tüfeğiyle yaralandığı belirlenen sokak köpeği olduğunu fark etti. Esnaf tarafından beslenen, 'Sarı' isimli sokak köpek olduğunu belirleyen hayvanseverler, yaralı hayvanı veterinere götürdü. Veteriner Duygu Sarıdağ, sol ön bacağının iki yerinde kırık ve vücudunda 300'e yakın saçma olduğunu belirlediği köpeği ameliyata aldı. 3 saat süren ameliyatta köpeğin vücudundaki saçmalardan 145'i çıkarıldı. Köpeğin durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Polise, hayvanı vuran kişi veya kişilerin belirlenmesi için suç duyurusunda bulunduklarını belirten Bodrum Hayvan Hakları Derneği Başkanı Füsun Uslu, "Artık insanların caniliği üst noktaya geldi. Çok yakından av tüfeği ile ateş etmişler. Köpeğin vücudu saçmayla dolmuş. Bir de ölüme terk etmişler. Bu yapılan vahşet ötesi bir şey. İnsanlığa sığmaz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Yaralı bulunan köpeğin vücudundan 145 saçma çıkarıldıYaralı bulunan köpeğin vücudundan 145 saçma çıkarıldıYaralı bulunan köpeğin vücudundan 145 saçma çıkarıldıYaralı bulunan köpeğin vücudundan 145 saçma çıkarıldı

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