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Yaralı eşini, ağlama sesini duyunca geri dönüp öldürmüş

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 10:31 | Son Güncelleme

KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde boşanma davası süren 2 çocuğunun annesi Cennet Ayhan ile kayınpederi Hacı İbrahim Aka'yı tüfekle vurarak öldüren Hüseyin Ayhan'ın yargılanmasına devam edildi.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'nın Kadınhanı ilçesinde boşanma davası süren 2 çocuğunun annesi Cennet Ayhan ile kayınpederi Hacı İbrahim Aka'yı tüfekle vurarak öldüren Hüseyin Ayhan'ın yargılanmasına devam edildi. Hüseyin Ayhan'ın kayınpederini öldürdükten sonra vurduğu eşi Cennet Ayhan'ın babasının başında "Baba ne olur uyan" sesini duyunca ölmediğini anlayıp, geri dönerek öldürdüğü belirtildi.
Olay, 12 Ağustos 2016 tarihinde Kadınhanı ilçesinde, eskiden belde olan Osmancık Mahallesi’nde meydana geldi. Kamyon şoförü Hüseyin Ayhan, şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşayan boşanma aşamasındaki eşi Cennet Ayhan ile görüşmek için kayınpederinin evine giti. Ancak Cennet Ayhan ve ailesi, mahkemece uzaklaştırma kararı bulunan Ayhan'ın görüşme isteğini geri çevirdi. Ayhan, evden aldığı tüfeği otomobilinin bagajına koyup, kayınpereninin evinen yakınındaki kahvehanede beklemeye başladı.
ELİNDE EKMEK VARKEN ÖLDÜRDÜ
Bir süre sonra eşi Fatma Aka ile birlikte hastaneden dönen Hacı İbrahim Aka, bakkaldan ekmek aldıktan sonra evine gireceği sırada arkasından gelen Hüseyin Ayhan'ın silahlı saldırısına uğradı. Ayhan, tüfekle kayınpederi Aka'yı bahçe kapısında vurarak öldürdü. Silah seslerini duyup dışarı çıkan Cennet Ayhan, babasını kanlar içiresinde yerde yatarken gördü.
'ÖLMEDİĞİNİ ANLAYINCA, SİLAHI ALIP, GERİ DÖNDÜ
Hüseyin Ayhan eşi Cennet'e de ateş ettikten sonra silahı otomobilinin bagajına bıraktı. Elinden yaralanan Cennet Ayhan'ın ölmediğini anlayan Hüseyin Ayhan, tüfeğini alarak geri döndü, birkaç el ateş ederek öldürdü. Olaydan sonra yakalanan Ayhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan tutuklu sanık Hüseyin Ayhan'ın yargılanması devam edildi.
Duruşmada tanık olarak dinlenen, hem eşini he de kızını kaybeden Fatma Aka, Hüseyin Ayhan'ın önce eşini öldürdüğünü, ardından da kızı Cennet'i vurduğunu söyledi. Babasının cesedi başında "Baba baba ne olur uyan" diye ağlayan kızının ölmediğini fark eden Hüseyin Ayhan'ın tekrar geri gelip, birkaç kez ateş ederek Cennet Ayhan'ı öldürdüğü ifade etti.
Duruşmanın 8'inci celsesinde Cumhuriyet Savcısı mütaalasını verdi. Mütaalada, olaydan 4 ay önce çiftin ayrı yaşamaya başladığı, Hüseyin Ayhan'ın eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü, bunu konuşmak için kayınrpederinin evine gittiğini, ancak bu teklifin geri çevrilmesi üzerine hem eşi Cennet'e, hem de onun ailesini tehdit içerikli mesajlar attığıni, olay günü ise silahını aracına koyarak kayınpederinin evine gittiğini, burada önce kayınpederini daha sonra eşi Cennet'i vurduğunu, eşinin ölmemesi üzerine tekrar geri dönerek eşini öldürdüğüne yer verildi.
Cumhuriyet Savcısı, sanık Hüseyin Ayhan hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış mühebbet hapis cezası istedi. Dava ileri bir tarihe ertelendi.

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