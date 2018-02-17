HABER

Yaralı eşinin sesini duyunca geri dönüp öldürdü!

YAŞAM HABERLERİ  | 17.02.2018 12:10 | Son Güncelleme

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde boşanma davası süren 2 çocuğunun annesi Cennet Ayhan ile kayınpederi Hacı İbrahim Aka'yı tüfekle vurarak öldüren Hüseyin Ayhan'ın yargılanmasına devam edildi. Hüseyin Ayhan'ın kayınpederini öldürdükten sonra vurduğu eşi Cennet Ayhan'ın babasının başında "Baba ne olur uyan" sesini duyunca ölmediğini anlayıp, geri dönerek öldürdüğü belirtildi.

Yaralı eşinin sesini duyunca geri dönüp öldürdü!

Olay, 12 Ağustos 2016 tarihinde Kadınhanı ilçesinde, eskiden belde olan Osmancık Mahallesi’nde meydana geldi. Kamyon şoförü Hüseyin Ayhan, şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrı yaşayan boşanma aşamasındaki eşi Cennet Ayhan ile görüşmek için kayınpederinin evine giti. Ancak Cennet Ayhan ve ailesi, mahkemece uzaklaştırma kararı bulunan Ayhan'ın görüşme isteğini geri çevirdi. Ayhan, evden aldığı tüfeği otomobilinin bagajına koyup, kayınpereninin evinen yakınındaki kahvehanede beklemeye başladı.

ELİNDE EKMEK VARKEN ÖLDÜRDÜ

Bir süre sonra eşi Fatma Aka ile birlikte hastaneden dönen Hacı İbrahim Aka, bakkaldan ekmek aldıktan sonra evine gireceği sırada arkasından gelen Hüseyin Ayhan'ın silahlı saldırısına uğradı. Ayhan, tüfekle kayınpederi Aka'yı bahçe kapısında vurarak öldürdü. Silah seslerini duyup dışarı çıkan Cennet Ayhan, babasını kanlar içiresinde yerde yatarken gördü.

Arnavutköy'deki cinayette korkunç şüphe!Arnavutköy'deki cinayette korkunç şüphe!

'ÖLMEDİĞİNİ ANLAYINCA SİLAHI ALIP GERİ DÖNDÜ

Hüseyin Ayhan eşi Cennet'e de ateş ettikten sonra silahı otomobilinin bagajına bıraktı. Elinden yaralanan Cennet Ayhan'ın ölmediğini anlayan Hüseyin Ayhan, tüfeğini alarak geri döndü, birkaç el ateş ederek öldürdü. Olaydan sonra yakalanan Ayhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan tutuklu sanık Hüseyin Ayhan'ın yargılanması devam edildi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen, hem eşini he de kızını kaybeden Fatma Aka, Hüseyin Ayhan'ın önce eşini öldürdüğünü, ardından da kızı Cennet'i vurduğunu söyledi. Babasının cesedi başında "Baba baba ne olur uyan" diye ağlayan kızının ölmediğini fark eden Hüseyin Ayhan'ın tekrar geri gelip, birkaç kez ateş ederek Cennet Ayhan'ı öldürdüğü ifade etti.

Duruşmanın 8'inci celsesinde Cumhuriyet Savcısı mütaalasını verdi. Mütaalada, olaydan 4 ay önce çiftin ayrı yaşamaya başladığı, Hüseyin Ayhan'ın eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü, bunu konuşmak için kayınrpederinin evine gittiğini, ancak bu teklifin geri çevrilmesi üzerine hem eşi Cennet'e, hem de onun ailesini tehdit içerikli mesajlar attığıni, olay günü ise silahını aracına koyarak kayınpederinin evine gittiğini, burada önce kayınpederini daha sonra eşi Cennet'i vurduğunu, eşinin ölmemesi üzerine tekrar geri dönerek eşini öldürdüğüne yer verildi.

Cumhuriyet Savcısı, sanık Hüseyin Ayhan hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan iki kez ağırlaştırılmış mühebbet hapis cezası istedi. Dava ileri bir tarihe ertelendi.

DHA

Patronunun eşini kaçırdı, 'Beni öldürme' diye yalvardıPatronunun eşini kaçırdı, 'Beni öldürme' diye yalvardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya kadıhanı cinayet kadın cinayeti

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Canlı yayında itiraf etti: İlişkim oldu, kocam duydu!

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

Survivor 2018'de yüreklerin ağza geldiği kaza anı! Hakan Hatipoğlu'nun gözüne ne oldu?

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

e-Devlet soyağacı uygulamasına bakan, çifte vatandaşlık için harekete geçti!

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Esra Erol canlı yayında isyan etti: 'İdam istiyorum'

Fatih Altaylı e-devlet'in soy uygulamasının palavra olduğunu öne sürdü

Fatih Altaylı e-devlet'in soy uygulamasının palavra olduğunu öne sürdü

Olay yaratacak Afrin iddiası: 25 canlı bomba ve 5 bombalı araç

Olay yaratacak Afrin iddiası: 25 canlı bomba ve 5 bombalı araç

İlginizi Çekebilir

Evli ve 1 çocuk annesiydi... Benzin döküp yakmışlar

Evli ve 1 çocuk annesiydi... Benzin döküp yakmışlar

TEM otoyolunda tekme tokat kavga! O anlar böyle görüntülendi!

TEM otoyolunda tekme tokat kavga! O anlar böyle görüntülendi!

Bursa'da ceset bulundu

Bursa'da ceset bulundu

Canlı yayında uyuşturucu ticaretine polis baskını!

Canlı yayında uyuşturucu ticaretine polis baskını!

Firari hükümlüden 'öğle vakti' baskına gelen polise tepki

Firari hükümlüden 'öğle vakti' baskına gelen polise tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kadınlar Tiyatrosu, yardım için sahneye çıkıyor

Kadınlar Tiyatrosu, yardım için sahneye çıkıyor

Başkasına ait villayı satmaya kalkan 2 kişiye gözaltı

Başkasına ait villayı satmaya kalkan 2 kişiye gözaltı

Adana'da 'Yonga' operasyonunda aranan 20 hükümlü yakalandı

Adana'da 'Yonga' operasyonunda aranan 20 hükümlü yakalandı

Öğrencilerden, Mehmetçiğe moral mektubu

Öğrencilerden, Mehmetçiğe moral mektubu

Asker olan evlatlarını sevkiyat noktasında beklediler

Asker olan evlatlarını sevkiyat noktasında beklediler

Sobadan zehirlenen çifti yakınları baygın buldu

Sobadan zehirlenen çifti yakınları baygın buldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.