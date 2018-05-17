HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Yaralı halde 2 kilometre yürüyerek kazayı haber verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 12:56 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde şarampole yuvarlanan cipte bulunan Hüseyin Y., yaralı halde 2 kilometre yürüdükten sonra gördüğü kişilere kazayı haber verdi.

Yaralı halde 2 kilometre yürüyerek kazayı haber verdi

Cüneyt ÖZFİDAN/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde şarampole yuvarlanan cipte bulunan Hüseyin Y., yaralı halde 2 kilometre yürüdükten sonra gördüğü kişilere kazayı haber verdi. İhbarla gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, ağır yaralı sürücüyü kurtarıp hastaneye götürdü.
Kaza, gece saatlerinde Alaplı'ya bağlı Gümeli Yaylasında meydana geldi. Ali Y. yönetimindeki 67 LG 247 plakalı cip, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Ali Y. ve araçta bulunan Hüseyin Y. yaralandı. Hafif yaralanan Hüseyin Y., araçtan çıkarak yaklaşık 2 kilometre yürüdükten sonra gördüğü kişilere olayı anlattı. Kazayı haber alan vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ormanlık alanda bir süre aracı aradıktan sonra bulan itfaiye ekipleri, ağır yaralı Ali Y.'yi araçtan çıkardı. Ambulansa alınan sürücü ve Hüseyin Y., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Ali Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Yaralı halde 2 kilometre yürüyerek kazayı haber verdiYaralı halde 2 kilometre yürüyerek kazayı haber verdi

PARTNERHerkes bu tuhaf tesadüfü konuşuyorHerkes bu tuhaf tesadüfü konuşuyor
İki TIR çarpıştı; akraba sürücüler öldüİki TIR çarpıştı; akraba sürücüler öldü
Antalya'da FETÖ'nün 'yeni yapılanması'na operasyon: 16 gözaltıAntalya'da FETÖ'nün 'yeni yapılanması'na operasyon: 16 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!

Son dakika! Anavatan Partisi '24 Haziran' kararını verdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yasak aşk skandalında yeni gelişme

Yasak aşk skandalında yeni gelişme

Erzurum'da eşini balta ile katleden 85 yaşındaki sanığın cezası onandı

Erzurum'da eşini balta ile katleden 85 yaşındaki sanığın cezası onandı

Eşi aldattı, tuttuğu dedektif dolandırdı!

Eşi aldattı, tuttuğu dedektif dolandırdı!

Bezmialem Hastanesi'nde sahur vakti yangın

Bezmialem Hastanesi'nde sahur vakti yangın

Lüks rezidansta alem yaparken yakalanan hırsızlar tutuklandı

Lüks rezidansta alem yaparken yakalanan hırsızlar tutuklandı

Ordu'da 38 yaşındaki Yılmaz Çakır, Kadir İnanır sevgisi yüzünden intihara kalkıştı

Ordu'da 38 yaşındaki Yılmaz Çakır, Kadir İnanır sevgisi yüzünden intihara kalkıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.