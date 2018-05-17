Yaralı halde 2 kilometre yürüyerek kazayı haber verdi

Cüneyt ÖZFİDAN/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde şarampole yuvarlanan cipte bulunan Hüseyin Y., yaralı halde 2 kilometre yürüdükten sonra gördüğü kişilere kazayı haber verdi. İhbarla gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, ağır yaralı sürücüyü kurtarıp hastaneye götürdü.
Kaza, gece saatlerinde Alaplı'ya bağlı Gümeli Yaylasında meydana geldi. Ali Y. yönetimindeki 67 LG 247 plakalı cip, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Ali Y. ve araçta bulunan Hüseyin Y. yaralandı. Hafif yaralanan Hüseyin Y., araçtan çıkarak yaklaşık 2 kilometre yürüdükten sonra gördüğü kişilere olayı anlattı. Kazayı haber alan vatandaşların ihbarıyla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ormanlık alanda bir süre aracı aradıktan sonra bulan itfaiye ekipleri, ağır yaralı Ali Y.'yi araçtan çıkardı. Ambulansa alınan sürücü ve Hüseyin Y., Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Ali Y.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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