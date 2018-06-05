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Yaralı halde 45 kilometre otomobil kullandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 08:27 | Son Güncelleme

ADANA'da karnına aldığı 3 bıçak darbesiyle hastaneye gitmek için 45 kilometre otomobil kullanan Özkan Genç (26), yolda kendisini durduran polislerce çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da karnına aldığı 3 bıçak darbesiyle hastaneye gitmek için 45 kilometre otomobil kullanan Özkan Genç (26), yolda kendisini durduran polislerce çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi Karataş yolunda meydana geldi. İçerisinde 2 kişinin bulunduğu 01 EBP 26 plakalı otomobil, Doğankent Mahallesi'ndeki polis kontrol noktasında polisin 'dur' ihtarına uymadı. Polisin plakasını anons ettiği otomobil, Akdeniz Mahallesi'nde önlem alan başka ekiplerce durduruldu. Ekipler, sürücü Özkan Genç ile yanındaki 3 aylık hamile olduğu belirtilen eşini araçtan indirdi. Karnından 3 bıçak darbesi aldığını söyleyen Genç'in aşırı kan kaybettiği ve hastaneye gitmeye çalıştığı anlaşıldı. Yaklaşık 45 kilometre otomobil kullanan Özkan Genç, polislerin çağırdığı ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. ​Genç'in, Karataş ilçesi Tuzla Mahallesi'nde kayınbiraderinin kimliği belirsiz kişilerle yaptığı kavgayı ayırırken bıçaklandığı belirlendi. Olayın jandarma bölgesinde meydana geldiği saptayan polis, ilgili birimlere durumu bildirdi. Jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Tedavisi devam eden Genç'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

PARTNEREşinin en savunmasız anında fotoğrafını çekip...Eşinin en savunmasız anında fotoğrafını çekip...
Yaralı halde 45 kilometre otomobil kullandıYaralı halde 45 kilometre otomobil kullandı
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