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Yaralı kadın panikleyen kızını sakinleştirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 11:42 | Son Güncelleme

TAKSİM'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpan motosikletli kurye olay yerinden kaçtı.

Yaralı kadın panikleyen kızını sakinleştirdi

Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL, (DHA) TAKSİM'de yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpan motosikletli kurye olay yerinden kaçtı. Yerde yatan yaralı kadın olayı duyup, panik halde kaza yerine gelen kızını 'Bir şeyim yok kızım' diyerek teselli etmeye çalıştı.
Kaza, Sıraselviler Caddesi'nde saat 19.15 sıralarında meydana geldi. İddialara göre Gülay Şahan eşi ile birlikte kaldırımda yürürken yolun karşısına geçmek istedi. Kaldırımdan adımını attığı sırada Şahan'a bir restoranın mosikletli kuryesi çarptı. Çarpmanın etkisi ile Gülay Şahan yola savruldu.

KIZI OLAY YERİNDE ŞOK GEÇİRDİ
Motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken çevredekiler hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kazayı duyup olay yerine gelen yaralı kadının kızı Gülfem Şahan, şok geçirdi. Kızı annesinin başına giderek 'Anne iyi misin'? sorusuna anne Gülay Şahan 'kızım iyiyim' diyerek kızını sakinleştirmeye çalıştı.Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alarak kadına çarpan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

(FOTOĞRAF)

Yaralı kadın panikleyen kızını sakinleştirdiYaralı kadın panikleyen kızını sakinleştirdiYaralı kadın panikleyen kızını sakinleştirdiYaralı kadın panikleyen kızını sakinleştirdi

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