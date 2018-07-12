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Yaralı kadını, şemsiye ile güneşten korudular

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2018 18:16 | Son Güncelleme

EDİRNE'de yerdeki kabloya takılarak hafif yaralanan Cemile A.'nın (54) güneşten etkilenmemesi için vatandaşlar büyük şemsiye tutarak, ambulansın gelmesini bekledi.

Yaralı kadını, şemsiye ile güneşten korudular

EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de yerdeki kabloya takılarak hafif yaralanan Cemile A.'nın (54) güneşten etkilenmemesi için vatandaşlar büyük şemsiye tutarak, ambulansın gelmesini bekledi.
Edirne Belediyesi tarafından Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali etkinlikleri kapsamında yapılacak konserler için stant kuruldu. Alışverişten dönen Cemile A., standın arkasından uzatılan yerdeki kabloya takılarak düştü. Hafif yaralanan kadına çevredekiler yardım ederken, sağlık ekiplerine haber verildi. Cemile A.'nın güneşten etkilenmemesi için ise vatandaşlar yakındaki bir kafeden aldıkları büyük şemsiyeyi tutarak ambulans gelene kadar kadının başında bekledi. Kısa süre sonra gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Cemile A.'yı ambulansla Edirne Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yaralı kadının durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Yaralı kadını, şemsiye ile güneşten korudularYaralı kadını, şemsiye ile güneşten korudular

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