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Yaralı kardeşleri güneşten korumak için şemsiye tuttular

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 14:28 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü İlker Doğan ve kardeşi İlknur Doğan yaralandı.

Yaralı kardeşleri güneşten korumak için şemsiye tuttular

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü İlker Doğan ve kardeşi İlknur Doğan yaralandı. Vatandaşlar, yaralı kardeşleri sağlık ekibi gelene kadar şemsiyeyle güneşten korudu.
Kaza, Mesudiye Mahallesi Sedef Sokak üzerinde bugün meydana geldi. Mehmet Şen yönetimindeki 16 Y 6603 plakalı otomobil, İlker Doğan yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan kardeşi İlknur Doğan yaralandı. Yaralı kardeşlere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Vatandaşlar, yaralıların başına güneş geçmemesi için şemsiye açtı. İlker Doğan ve kardeşi İlknur Doğan, haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yaralı kardeşleri güneşten korumak için şemsiye tuttularYaralı kardeşleri güneşten korumak için şemsiye tuttularYaralı kardeşleri güneşten korumak için şemsiye tuttularYaralı kardeşleri güneşten korumak için şemsiye tuttular

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