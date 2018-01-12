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Yaralı kedi için seferber oldular

YAŞAM HABERLERİ | 12.01.2018 23:33 | Son Güncelleme 7 saat önce

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da itfaiye ekipleri, otomobilin çarpması sonucu yaralanan kediyi, sığındığı düşünülen kayaların arasından çıkarabilmek için uzun süre uğraş verildi. Kediye ulaşamayan ekipler, hayvanın başka bir çıkış yolu bulduğu ihtimalini gözönünde bulundurarak çalışmayı sonlandırdı.

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 271. Sokak'ta bugün saat 22.00 sıralarında, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, aniden yola fırlayan kediye çarptı. Yaralanan kedi, can havliyle kaçarak yol kenarındaki kayaların arasına girdi. Olayı gören çevre sakinleri, polisten yardım istedi. Gelen polis ekipleri, kediyi girdiği yerden çıkarmak için uzun süre uğraş verdi. Kayalıklar arasına sıkıştığı düşünülen kedi için bu kez Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nden destek istendi. Kepçe ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çabanın ardından kediye ulaşamayınca, hayvanın başka bir yerden çıkış yolu bulduğunu düşünerek çalışmayı sona erdirdi.

Kedinin kaçma anını gördüğünü belirten Aybars Gül, "Otomobil çarptı, durup biraz bekledi, sonra da basıp gitti. Kediyi bulup veterinere götürseydi keşke” dedi.

Bir başka görgü tanığı Mehmet Orhan ise kediyi kurtarmak için çalıştıklarını ama sonuç alamadıklarını ifade etti.

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