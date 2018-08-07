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Yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2018 16:29 | Son Güncelleme

BOLU'da, orman işçilerinin dikenli tellere takılı halde bulduğu yaralı kızıl şahin, tedavi edildikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri tarafından doğal yaşama salındı.

Yaralı şahin, tedavisinin ardından doğaya salındı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, orman işçilerinin dikenli tellere takılı halde bulduğu yaralı kızıl şahin, tedavi edildikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri tarafından doğal yaşama salındı.
Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Batı Karadeniz Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde çalışan işçiler, Berk Yaylası Ardıç bölgesinde yaptıkları ağaç damgalama işinden döndükleri sırada, yol kenarındaki dikenli tellere takılı halde bir şahin buldu. İşçiler, yaralı şahini dikenli tellerden kurtararak plastik kasanın içine koydu. Şahin daha sonra, Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkililerine teslim edildi. Yaralı şahin burada veterinerler tarafından tedavi edildi. Tedavisi tamamlanan kızıl şahin doğal ortamına salındı.
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