Yaralı sürücü kaza yerinden kaçtı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da otomobiliyle belediye otobüsüne çarparak başından yaralanan sürücü, olay yerinden kaçtı. Kazada yaralanan bir yolcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, bugün saat 09.15 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerinde meydana geldi. Ömer Sağkaya (30) yönetimindeki 70 FL 292 plakalı belediye otobüsüne, kavşakta, sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen 42 BZF 34 otomobil, çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile otobüsteki yolculardan Sefer Güzel (19) yaralandı. Başından yaralanan otomobil sürücüsü, kazanın ardından hızla olay yerinden kaçtı. Yaralı Güzel ise ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, polis kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.
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