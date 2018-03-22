HABER

Yaralı sürücü kaza yerinden kaçtı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 13:06 | Son Güncelleme

KARAMAN'da otomobiliyle belediye otobüsüne çarparak başından yaralanan sürücü, olay yerinden kaçtı.

Yaralı sürücü kaza yerinden kaçtı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da otomobiliyle belediye otobüsüne çarparak başından yaralanan sürücü, olay yerinden kaçtı. Kazada yaralanan bir yolcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza, bugün saat 09.15 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi üzerinde meydana geldi. Ömer Sağkaya (30) yönetimindeki 70 FL 292 plakalı belediye otobüsüne, kavşakta, sürücüsünün adı henüz belirlenemeyen 42 BZF 34 otomobil, çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile otobüsteki yolculardan Sefer Güzel (19) yaralandı. Başından yaralanan otomobil sürücüsü, kazanın ardından hızla olay yerinden kaçtı. Yaralı Güzel ise ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, polis kaçan sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

​FOTOĞRAFLI

Yaralı sürücü kaza yerinden kaçtıYaralı sürücü kaza yerinden kaçtıYaralı sürücü kaza yerinden kaçtıYaralı sürücü kaza yerinden kaçtı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Google'dan cinsel içerikli sitelere girenler dikkat! Google'ın size bir sürprizi var

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Son dakika! Trabzon'dan kötü haber! 1 polis şehit, 1 polis yaralı, 1 polis ise kayıp

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Canlı yayında şok iddia! Ünlü sanatçının annesi ilaç verilerek öldürüldü

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mezarlıktaki kuyuda erkek çocuklarından küçük kıza cinsel istismar!

Mezarlıktaki kuyuda erkek çocuklarından küçük kıza cinsel istismar!

Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı

Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı

İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!

İnşaat kazısında bulundu! Görenler şaşkına döndü!

Bunun adı vahşet! Döverek öldürdüğü oğluna bunu da yapmış!

Bunun adı vahşet! Döverek öldürdüğü oğluna bunu da yapmış!

Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

Dehşete düşüren olay: Usturayla kendi boğazını kesti

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

Kar yağışı için Meteoroloji gün verdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.