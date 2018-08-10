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Yaralı sürücü, kazada hurdaya dönen otomobilini inceledi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.08.2018 14:48 | Son Güncelleme

BURSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra takla atarak, ters döndü.

Yaralı sürücü, kazada hurdaya dönen otomobilini inceledi

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra takla atarak, ters döndü. Kazayı görüp, yardıma koşanlar, ters dönen otomobili düzeltti. Kazada yaralanan sürücü Hüseyin Özdemir (42), sağlık ekibi gelene kadar hurdaya dönen aracını inceledi.
Kaza, sabah saatlerinde, İnegöl ilçesinde meydana geldi. Kent merkezinden İnegöl yönüne giden Hüseyin Özdemir'in kullandığı 16 ADM 74 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, refüje çarptıktan sonra takla atarak, ters döndü. Kazayı görüp, yardıma koşanlar, ters dönen otomobili düzeltti. Kazada hafif yaralanan Özdemir, sıkıştığı araçtan çevredekilerin yardımıyla çıktı. Özdemir, çağırılan sağlık ekibi gelene kadar hurdaya dönen otomobilini inceledi. Hüseyin Özdemir, sağlık görevlilerinin gelmesiyle ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yaralı sürücü, kazada hurdaya dönen otomobilini incelediYaralı sürücü, kazada hurdaya dönen otomobilini incelediYaralı sürücü, kazada hurdaya dönen otomobilini incelediYaralı sürücü, kazada hurdaya dönen otomobilini inceledi

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