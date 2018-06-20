Yardım bahanesiyle çocuğa istismarda bulunan hurdacıya 10 yıl hapis

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Irak uyruklu kız çocuğu M.A.'ya (8) yardım etme bahanesiyle apartman merdivenlerinde istismarda bulunduğu iddia edilen Suriye uyruklu hurdacı Ahmed Selmu Ahmed (30), 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, geçen Nisan ayında Hacılar ilçesinde meydana geldi. Suriye uyruklu hurdacı Ahmed Selmu Ahmed, iddiaya göre, yardım etme bahanesiyle Irak uyruklu M.A. ve görme engelli dayısı Rasaal M.'nin yanına geldi. M.A. ve dayısının kaymakamlıktan aldıkları yardım malzemelerini oturdukları apartmana kadar taşıyabileceğini söyleyen Ahmed, apartman merdivenlerinden çıkarken kız çocuğuna elle istismarda bulundu. Şikayet üzerine yakalanan Ahmed Selmu Ahmed tutuklanarak cezaevine konuldu.
5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada tercüman eşliğinde ifade veren sanık Ahmed Selmu Ahmed, cinsel istismarda bulunmadığını, kendisine iftira atıldığını öne sürdü.
Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu, sanığı 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Abdülmetin Balkanlıoğlu hayatını kaybetti!
TSK birlikleri Menbiç sınırında devriyeleri sıklaştırdı! Cerablus'ta bombalı saldırı alarmı!
MHP Bolu milletvekili adayı Adem Evcil'in Atatürk sözlerine tepki yağdı
İskoçya'da şok olay! Evlendikten hemen sonra başkasına aşık olan karısına...
KKTC'de dehşet! Önce arabasıyla işyerine daldı, ardından eski sevgilisine mermisi bitene kadar sıktı!
Zonguldak'ta veteriner evli kadına çiftlikte dehşeti yaşattı! Kendini böyle savundu
Karadeniz'i bu kez 'vampir' esir aldı! Ne ilaç işe yarıyor, ne de alınan tedbirler...
Kriz resmen sona erdi! Ülkenin yeni ismi Kuzey Makedonya Cumhuriyeti oldu!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Meral Akşener posteri asıldı
Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum