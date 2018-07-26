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Yardımlarla yapılan ev yangında kül oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2018 18:04 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta eşinden boşanan, 3'ü zihinsel engelli, 5 çocuk annesi Serpil B.'nin, belediye ve vatandaşların yardımıyla 10 yıl önce yapılan tek katlı evi, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yardımlarla yapılan ev yangında kül oldu

Gürkay GÜNDOĞAN- Aytaç ÖZTÜRK/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta eşinden boşanan, 3'ü zihinsel engelli, 5 çocuk annesi Serpil B.'nin, belediye ve vatandaşların yardımıyla 10 yıl önce yapılan tek katlı evi, yanarak kullanılamaz hale geldi. Evi kendisi yaktığı iddia edilen Serpil B., itfaiyenin çalışması sırasında sinir krizi geçirdi.
Olay, saat 15.00 sıralarında Rat Mahallesi 3'üncü Sokak'ta Serpil B.'ye ait tek katlı evde meydana geldi. Evden alevlerin yükseldiğini görenler Zonguldak Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede eve ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü. Serpil B.'nin uzun yıllar önce eşinden boşandığı ve 3'ü zihinsel engelli, 5 çocuğu bulunduğu ve evin 10 yıl önce Zonguldak Belediyesi ve mahallelinin yardımıyla yapıldığı öğrenildi. Serpil B.'nin henüz bilinmeyen nedenle evi kendisinin yaktığı iddia edildi. Mahallelinin sakinleştirmeye çalıştığı Serpil B., itfaiyenin çalışması sırasında evin önüne gelerek ağladı. Komşularının teselli ettiği Serpil B., "Allah benim belamı versin" diyerek sinir krizi geçirdi. Serpil B., mahalleli tarafından evin önünden uzaklaştırıldı.
Rat Mahalle Muhtarı Celal Demir, ailenin maddi durumu iyi olmadığından evin yardımlarla yapıldığını söyledi. Kadının eşinden ayrı olduğunu ifade eden Demir, "Eşinden ayrıldıktan sonra İstanbul'a gitti. Yazları buraya geliyorlar. Nasıl yandığını bilmiyoruz. Yapılışı 10 sene oldu evin. Zihinsel engelli çocukları vardı" dedi.
Polis ekipleri, yangının kesin çıkış nedeni belirlemek için evde incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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Yardımlarla yapılan ev yangında kül olduYardımlarla yapılan ev yangında kül olduYardımlarla yapılan ev yangında kül olduYardımlarla yapılan ev yangında kül oldu

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