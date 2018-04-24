Yargıtay: Mağdur duruşmaya katılmadığı için avukatının dosyayı temyiz hakkı yok

Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da 6 yıl önce o dönem 16 yaşında olan B.G.'ye kendi evinde cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan Yunus Emre A.'nın (34) davasında mağdurun şikayetçi olmaması nedeniyle düşme kararı verildi. Dosyanın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay, duruşmaya katılmayıp kamu davasını takip etmeyen mağdurun yaş küçüklüğü nedeniyle tayin edilen avukatın hükmü temyizde hakkı bulunmadığını belirtti.

Olay, 5 Ocak 2012'de merkez Yakutiye ilçesinde meydana geldi. Lise 1'inci sınıf öğrencisi olan B.G. sınıf arkadaşınının vasıtasıyla kendisinden o dönem 12 yaş büyük Yunus Emre A. ile sevgili oldu. Bir süre telefonda arkadaşlık kuran Yunus Emre A., B.G.'yi ablası Sevinç A. ile tanıştırdı. Sevinç A., B.G.'nin ailesinin maddi durumunun iyi olduğunu öğrenince iddiaya göre genç kızdan para istedi. B.G.'nin bu talebi kabul etmemesi üzerine Sevinç A., kardeşi ile olan ilişkisini genç kızın ailesine söylemekle tehdit etti. Baskılar üzerine B.G. evlenecek olan ağabeyinin düğün için hazırladığı beşibiryerde, 1 adet cumhuriyet altını, 27 adet çeyrek altından oluşan kartlı bileziği gizlice alarak Sevinç A.'ya götürdü. Altınları alan Sevinç A.'nın Erzurum'dan kaçması üzerine B.G., durumu anlatmak için Yunus Emre A.'nın evine gitti. B.G. o geceyi babası F.A. ve H.A. ile birlikte yaşayan Yunus Emre A.'nın yanında geçirdi. İddiaya göre boşanan 2 çocuk babası Yunus Emre A., B.G. ile zorla ilişliye girdi. Kızlarının kaybolduğunu düşünen baba A.G.'nin polise başvurması üzerine Yunus Emre A. ile anne ve babası hakkında soruşturma başlatıldı.

'TECAVÜZ ETTİ'

Savcılıkta ifadesi alınan B.G., 2011 yılının Haziran ayında Yunus Emre A. ile tanıştığını söyledi. Yunus Emre A.'nın görüşmemesi halinde ailesine söylemekle tehdit ettiğini ileri süren B.G., "Bu tehditler üzerine arkadaşlığını kabul ettim. Beni ablası ile tanıştırdı. Bir süre sonra Sevinç A. benden para istemeye başladı. Baskıları nedeniyle evdeki altınları alıp kendisine götürdüm. Altınları verdiğimde az buldu. 'B. seninle görüşeceğiz, babanla da görüşeceğiz' dedi. Altınları verdikten sonra pişman oldum, Yunus Emre'lerin evine gittim. Altınları onların yardımıyla geri alabileceğimi düşündüm. Yunus Emre bana 'Tamam önemli değil, biz evlenince baban nasıl olsa bize bakacak' dedi. Yunus Emre, bana tecavüz etti. Bağırdım ancak anne ve babası beni duymasına rağmen kurtarmadı" diye konuştu.

'DÜŞME VE BERAAT KARARI VERİLDİ'

Başlatılan soruşturma kapsamında Yunus Emre A., annesi H.A. ve babası F.A. hakkında Erzurum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan 10,5 yıla kadar, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. B.G. yargılama aşamasında Yunus Emre A.'dan şikayetçi olmadı. 18 Eylül 2013'te görülen karar duruşmasında Yunus Emre A. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan B.G.'nin şikayetçi olmaması nedeniyle düşme kararı verildi. 'Cinsel istismar' suçlarından yargılanan anne H.A. ve baba F.A. beraat etti. Heyet, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da üç sanığın beraatini kararlaştırdı. Hazırlanan gerekçeli kararda, B.G.'nin Yunus Emre A. ile duygusal yakınlığı nedeniyle sık sık evlerine gittiğini bildirdi. Kararda, "Her ne kadar mağdure iddialarında, sanık Yunus Emre'nin zorla kendisiyle ilişkiye girdiğini iddia etmiş ise de, mağdure arkadaşlıklarının başlangıcından beri sürekli sanığın evine gitmiş, en son gidişinde ailesinin kendisini araması ve yerinin belirlenmesiyle onlarla bir araya geldikten sonra ve sanıktan ayrılmasıyla zorla ilişki iddiasında bulunmuş, ilişkide zoru doğrulayan kendi iddiası dışında delil elde edilememiştir. Keza mağdure ailesinin evinden giden altınlar ve bunların iade edilmemesi ile açılan davalar da ihtılafın esaslarından birini teşkil edip iddialara bu yönden de şüpheyle bakılması gerekmektedir. Muğdurenin aranması sırasında kendisine ulaşılan yer ve şekil, onun soruşturma aşamasındaki bir kısım beyanları da bu şüpheyi haklı göstermektedir" denildi.

'KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA CEZASI BOZULDU'

B.G.'ye Baro tarafından atanan avukatı ve babası A.G.'nin davayı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 14'üncü Ceza Dairesi'nde görüldü. Yargıtay, "Kovuşturma evresinde 15 yaşından büyük olup, kendisini duruşma günü usulüne uygun tebliğ edilmesine karşın duruşmaya katılmayıp kamu davasını takip etmeyen mağdureye yaş küçüklüğü nedeniyle tayin edilen vekilin hükmü temyizde hakkı bulunmadığından talebin reddine" denildi. Yargıtay, bu nedenle 'cinsel istismar' suçundan düşme ve beraat kararlarını onadı. B.G.'nin babasının itirazını ise yerinde bularak Yunus Emre A. ve annesi H.A. hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak' suçundan verilen beraat kararını kanuni temsilcisinin bilgi ve rızası dışında evi terk eden mağdureyi, ailesini veya yetkili makamları haberdar etmeksizin yanlarından tuttukları için bozdu. Bozma kararı sonrası dosya Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görüldü. Başka suçtan hükümlü olan Yunus Emre A. suçlamaları kabul etmedi.