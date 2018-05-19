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Yargıtay, meslektaşını öldüren öğretmene verilen cezayı az buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.05.2018 12:36 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, kahvede iskambil oynarken kendisini hile yapmakla suçlayan meslektaşı Şenol Gegekoğlu'nu (37) bıçaklayarak öldürüp, tezgâhtar Ferhat Bulut'u (34) yaralayan öğretmen Okan Akın'a (37) verilen 15 yıl hapis kararını, Yargıtay eksik ceza verildiği gerekçesiyle bozdu.

Yargıtay, meslektaşını öldüren öğretmene verilen cezayı az buldu

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, kahvede iskambil oynarken kendisini hile yapmakla suçlayan meslektaşı Şenol Gegekoğlu'nu (37) bıçaklayarak öldürüp, tezgâhtar Ferhat Bulut'u (34) yaralayan öğretmen Okan Akın'a (37) verilen 15 yıl hapis kararını, Yargıtay eksik ceza verildiği gerekçesiyle bozdu. Yargıtay 1'inci Dairesi, Bulut'un yaralanmasıyla ilgili, 'öldürmeye teşebbüs' olduğu halde sanık Akın hakkında yaralamadan hüküm verildiğini belirtti. Tutuklu sanık Okan Akın, yerel mahkemede yeniden yargılanacak.
Olay, 12 Aralık 2014'te Çaycuma merkezindeki bir kahvede meydana geldi. Gemiciler Ortaokulu Türkçe öğretmeni Okan Akın, iskambil oynadıkları sırada kendisini hile yapmakla suçlayan Çaycuma İmam Hatip Ortaokulu'nda görevli Türkçe öğretmeni Şenol Gegekoğlu ve bir mağazada tezgâhtar olarak çalışan akrabası Ferhat Bulut ile tartıştı. Kahve önünde kavgaya dönüşen olayda, Okan Akın yanında taşıdığı bıçağı, Şenol Gegekoğlu ve Ferhat Bulut'a sapladı. Şenol Gegekoğlu, yaşamını yitirirken, Ferhat Bulut tedavisinin ardından taburcu oldu. Okan Akın ise gözaltına alınıp tutuklandı. Kahve önünde yaşanan kavga, güvenlik ve mobese kameralarına yansıdı.
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, tutuklu yargılanan Okan Akın'a 30 Eylül 2015'teki duruşmada, 'cinayeti haksız tahrik altında işlediği' kanaatiyle Şenol Gegekoğlu'nu öldürmekten 12 yıl 6 ay, Ferhat Bulut'u yaralamaktan da 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Ferhat Bulut'a ise kavga sırasında Okan Akın'a karşı basit yaralama suçundan verilen 2 bin lira cezada ise hükmün açıklanması geri bırakıldı.
YARGITAY KARARI BOZDU
Yargıtay 1'inci Dairesi, Ferhat Bulut'un yaralanmasıyla ilgili, sanık Okan Akın hakkında, 'öldürmeye teşebbüs' olduğu halde yaralamadan hüküm verildiğini belirterek, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Yargıtay 1'inci Dairesi, ayrıca Ferhat Bulut için de para cezası yerine yaralamadan asgari oranda ceza verilmesi gerektiği hükmetti. Tutuklu sanık Okan Akın ve yaralama suçundan tutuksuz yargılanan Ferhat Bulut'un, tekrar mahkemeye çıkacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Yargıtay, meslektaşını öldüren öğretmene verilen cezayı az buldu

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