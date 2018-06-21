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Yargıtay'ın cezasını onayladığı cinsel istismar sanığı yeniden yargılanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 21.06.2018 14:14 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ta, 14 yaşındaki A.G.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, 14 yaşındaki A.G. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuksuz yargılanan B.B. için verilen 4 yıl 5 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Ancak Yargıtay, mağdurun ifadelerinde suçun birden fazla kez işlendiğini belirtmesine rağmen cezanın 'zincirleme' yerine tek seferden verildiğinin altını çizerek, savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Suç duyurusunun ardından yeniden hazırlanan iddianame sonrası B.B. tekrar hakim karşısına çıktı.
Olay, 2009 yılında Ereğli ilçesinde meydana geldi. B.B., iddiaya göre arkadaş olduğu ortaokul öğrencisi A.G.'ye cinsel istismarda bulundu. A.G.'nin olayı anlattığı ailesinin şikayeti üzerine B.B. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan dava açıldı. Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan B.B.'ye 4 yıl 5 ay hapis cezası verildi.
Yargıtay 17'nci Ceza Dairesi B.B.'ye verilen kararı onadı. Ancak Yargıtay, A.G.'nin ifadesinde cinsel istismarın bir kez değil, zincirleme olarak birden fazla kez gerçekleştiğini anlatan beyanları olduğu gerekçesiyle olayın araştırılması için savcılığa suç duyurusunda bulunulması gerektiğini belirtti. Bunun üzerine yerel mahkeme tarafından savcılığa suç duyurusunda bulunulmasının ardından yeniden soruşturma yapıldı. Cumhuriyet Savcılığı'nın soruşturmasının ardından hazırlanan iddianamede B.B. hakkında 'cinsel istismar' suçunun zincirleme olarak işlediğine kanaat getirilerek TCK'nın 43'üncü maddesi olan 'zincirleme suç'tan da yargılanması istendi.
Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianame sonrası tutuksuz yargılanan B.B., tekrar hakim karşısına çıktı. Duruşmada, B.B.'nin yanı sıra avukatı hazır bulunurken A.G. katılmadı. Mahkeme başkanı, B.B.'ye yerel mahkemenin kararını Yargıtay'ın onadığını ancak mağdurun bir ifadesinde suçun birden fazla kez gerçekleştiğini söylemesi sonrası savcılığa beyanının araştırılması için suç duyurusunda bulunulmasının istediğini söyledi. Suç duyurusunda bulunulmasının ardından tekrar yapılan soruşturma sonrası B.B. hakkında suçun birden fazla kez işlendiğine dair tekrar dava açıldığını anlattı.Sanık avukatı da B.B.'nin yeniden yargılamada sanığın cezasında artırıma gidileceğini söyledi.
Mahkemede ifade veren B.B., "2009 yılında anne ve babası ilgilenmediğinden benimle konuşunca rahatladığından bahsediyordu. Dertleşirdik. Kesinlikle cinsel ilişkiye girmedik. Dudaktan öpüştüğümüz doğrudur, ancak kesinlikle cinsel ilişkiye girmedik. Biz sadece arkadaştık. Halka açık yerlerde görüşüyorduk. Üzerime atılı olan suçları buralarda işlemem mümkün değildir. Suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanık avukatının savunma yapması için duruşmayı erteledi.

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