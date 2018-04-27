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Yargıtay'ın 'Cezasız kalmamalı' dediği koca, yeniden yargılanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 10:13 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bornova ilçesinde, 5 yıl önce eşi Emine Demirci'nin (41) ölümüne neden olan; ancak olayın kazayla olduğu değerlendirilerek, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) hükmüne göre ceza verilmeyip, tahliye edilen Mustafa Demirci (60), Yargıtay'dan gelen bozma kararıyla şok yaşadı.

Yargıtay'ın 'Cezasız kalmamalı' dediği koca, yeniden yargılanıyor

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bornova ilçesinde, 5 yıl önce eşi Emine Demirci'nin (41) ölümüne neden olan; ancak olayın kazayla olduğu değerlendirilerek, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) hükmüne göre ceza verilmeyip, tahliye edilen Mustafa Demirci (60), Yargıtay'dan gelen bozma kararıyla şok yaşadı. Yargıtay'ın cezasız kalmaması gerektiğini belirtmesi üzerine tekrar başlanan yargılama kapsamında rapor hazırlayan bilirkişi, kadının, Mustafa Demirci'nin anlatımındaki gibi uzak değil; yakın atışla öldüğünü belirtti.
Davaya konu olay, 22 Mayıs 2013 tarihinde meydana geldi. Eve alkollü gelen muhasebeci Mustafa Demirci, eşi Emine Demirci'yi, iddiaya göre, salonda kazayla başından vurdu. Kadın kanlar içinde yere yığılırken, eline tüfeğini alan Mustafa Demirci, dışarı çıkıp, polisi arayarak, eşini vurduğunu söyledi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören Demirci, tüfeği başına doğrultarak, ateşleyeceğini söyledi; ancak ikna edilmesinin ardından teslim oldu. Polis ve sağlık ekipleri, dairede Emine Demirci'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Evin diğer odalarını kontrol eden polis ekipleri, çocuk odasında Emine Demirci'nin ilk evliliğinden dünyaya gelen ve o dönem 7 yaşında olan S.E.'yi uyurken buldu. Çiftin son dönemde sık sık kavga ettiği öne sürüldü. Tutuklanan sanık Mustafa Demirci hakkında, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.
'KAZAYLA VURDUM' DEDİ, CEZA ALMADI
İzmir 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, tutuklu yargılanan sanık Mustafa Demirci, eşini kazayla vurduğunu ve pişman olduğunu söyledi. Demirci, ifadesinde, "Nasıl oldu, bilmiyorum. Tüfek bir anda, yanlışlıkla ateş aldı" dedi. Mahkeme heyeti, olayın TCK'nın 22/6'ncı maddesinde düzenlenen, 'taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez' hükmüne göre, Demirci'ye ceza vermedi. Sanığı ardından tahliye edildi.
YARGITAY'DAN KARAR 5 YIL SONRA GELDİ
Karara tepki gösteren Emine Demirci'nin yakınları, Yargıtay'a temyiz başvurusunda bulundu. Yargıtay, 5 yılın ardından şubat ayında incelemesini sonuçlandırdı ve Mustafa Demirci'nin cezasız kalmaması gerektiğini belirtip, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Bozma kararının ardından 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülmeye başlanan davada, olay yerinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılması kararlaştırıldı. Sanığın anlatımları ve eldeki bilgileri değerlendiren bilirkişi, verdiği raporda, olaya farklı boyut kazandırdı. Bilirkişi, sanık Mustafa Demirci'nin anlattığının aksine, Emine Demirci'nin uzaktan atışla değil; bitişik atışla vurulduğunu tespit etti. Olaydan hemen sonraki Adli Tıp raporunda da atışın bitişik yapıldığına yönelik saptamanın yer aldığı, buna rağmen sanığın cezasız kaldığı öğrenildi.

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Yargıtay'ın 'Cezasız kalmamalı' dediği koca, yeniden yargılanıyorYargıtay'ın 'Cezasız kalmamalı' dediği koca, yeniden yargılanıyorYargıtay'ın 'Cezasız kalmamalı' dediği koca, yeniden yargılanıyorYargıtay'ın 'Cezasız kalmamalı' dediği koca, yeniden yargılanıyor

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