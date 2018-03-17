Yargıtay'ın iyi hal indirimini bozduğu kesik el cinayeti sanığına 2'şer kez ömür boyu hapis

Gürkay GÜNDOĞAN ZONGULDAK,(DHA) ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 4,5 yıl önce eski sevgilisi Gizem Tunç(21) ile onun sevgilisi Murat Erdoğan'ı(29) bağ evinde öldürmekten yargılandığı davada, cinayeti tasarlayarak işlemediği ve duruşmalardaki iyi hali göz önünde bulundurularak verilen 50 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından bozulmasının ardından tekrar hakim karşısına çıkan Deniz Boyraz(26), 2'şer kez ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Öldürüldükten sonra ellerinin kesildiği tespit edilen Gizem Tunç'un babası Yunus Tunç, adaletin geç de olsa yerini bulduğunu söyledi. 7 Eylül 2013 tarihinde meydana gelen olayda, Murat Erdoğan ve Gizem Tunç, Erdoğan'ın dedesine ait bağ evinde kesici ve delici aletlerle öldürüldü. Olayla ilgili Gizem Tunç'un eski sevgilisi Deniz Boyraz, askerlik yaptığı Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nda gözaltına alındı. Cinayetleri, izne gelerek işlediği tespit edilen Deniz Boyraz'ın Mersin'deki Özgecan Aslan cinayetinde olduğu gibi delil bırakmamak için Gizem Tunç'un ellerini kesip, kıyafetleriyle birlikte yanına aldığı tespit edilmişti. Tutuklanan Deniz Boyraz ve suçu gizlemeye yardım ettiği iddia edilen babası A.B. hakkında Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 5 Eylül 2014'te sona eren davada 2'şer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edilen Deniz Boyraz, cinayetleri tasarlayarak, işlemediği ve 'duruşmalardaki iyi hali' göz önünde bulundurularak, 25'er yıldan 50 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Önceki duruşmada tahliye edilen baba A.B.'ye ise 'delilleri gizlemek' suçundan 1 yıl hapis cezası verildi. YARGITAY İYİ HAL İNDİRİMİNİ BOZDU Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, 15 Kasım 2017'de verdiği kararda olayın toplumda meydana getirdiği tepki ve infial ile kamu vicdanını rencide edici niteliğini göz önünde bulundurarak Deniz Boyraz'a hak etmediği takdiri indirim uygulanmasına karar verilmesi suretiyle eksik cezaya hüküm olunduğuna karar verdi. Baba A.B. hakkında verilen 1 yıllık hapis cezasının ise onanmasına karar verdi. Kararın bozulmasının ardından Deniz Boyraz, tekrar görülen duruşmaya bulunduğu cezaevinden ses ve görüntülü haberleşme sistemiyle katıldı. Duruşmaya ölen gençlerin aileleri de katıldı. 2'ŞER KEZ ÖMÜR BOYU HAPİS Duruşmada ifade veren Deniz Boyraz'ın kendisini savunarak öldürdüğü Tunç ve Erdoğan'ı suçlu göstermesi duruşmayı izleyen ailelerin tepkisini çekti. Karar öncesi son sözünde pişman olduğunu söyleyen Deniz Boyraz, Gerçekten pişmanım. Böyle olmasını istemezdim. Gençliğimi bitirdiler. Ben 21 yaşında cezaevine girdim. Ben ona ağabey diyordum. Sevgilimle yakaladım. Biz o kadar geniş değiliz, kimse kusura bakmasın. Bu yaptıklarına rağmen Murat Erdoğan'ın ailesi benden nasıl şikayetçi oluyor anlamış değilim. Bizim kafamız dik. Hırsızlık, namussuzluk yok bizde. Onların ailelerinden özür diliyorum ama benim ailemde mağdur oldu dedi. Sanığın bu sözlerine 'ölen kızımız mı suçlu' diye tepki gösteren Tunç'un yakınlarını mahkeme başkanı sessiz olmaları konusunda uyardı. Mahkeme heyeti, suçun toplumda yarattığı etki, yarattığı infial ve suçun işleniş biçimini dikkate alarak Deniz Boyraz'ı 2'şer kez ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. GİZEM TUNÇ'UN BABASI YUNUS TUNÇ ADALET YERİN BULDU Ölen Gizem Tunç'un babası Yunus Tunç, mahkeme çıkışında yaptığı açıklamada, Sanık yargılanmanın başında ömür boyu hapis cezası almalıydı. Adalet geç de olsa tecelli etti. Alması gereken ceza buydu. Benim kızım hakkında yalan beyanlarda bulundu. Mahkeme bunları dikkate almadı. Kızım onun sözlüsü hiçbir zaman olmadı. Namus cinayeti olarak ifade vermesi de yalan dedi.