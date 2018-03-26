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Yarım kilogram metamfetamin yakalatan şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 11:31 | Son Güncelleme

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli araçtan yarım kilogram metamfetamin ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi Avanos -Göreme yolu üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Yarım kilogram metamfetamin yakalatan şahıs tutuklandı

Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli araçtan yarım kilogram metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Avanos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Mahallesi Avanos -Göreme yolu üzerinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada sigara paketi içerisinden 15,4 gram esrar, araç içerisinden 6,7 gram esrar, şeffaf renkli poşetler içerisine saklanmış 498 gram metamfetamin ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan A.Y. ve H.F. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan H.F. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken A.Y. ise tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Yarım kilogram metamfetamin yakalatan şahıs tutuklandı

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