Yarışmacı dev direkten düştü

Rusya’da düzenlenen bir yarışmada dev direğe çıkan ve tepesindeki kutuya değen yarışmacı, dengesini kaybederek aşağı düştü.
Rusya’da bir festival kapsamında düzenlenen direğe çıkma yarışmasında feci bir kaza yaşandı. Anjero-Sucensk şehrinde yaşanan olayda, dev direğe çıkan ve tepesindeki kutuya değen yarışmacı, inişe geçtikten kısa süre sonra dengesini kaybetti ve aşağı düştü. Metrelerce yüksekten sert biçimde zemine çarpan şahıs, ağır şekilde yaralandı. Adam hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.
Yarışma için güvenlik önlemi alınmaması ise dikkat çekti.
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