Yarışmayı kazandı, sokakta yürüyemez hale geldi

Ksa sürede ülkenin tanınan isimleri arasına giren Gao Qian isimli genç kız dışarı çıktığında herkesin kendise bakmasından rahatsız olduğunu söyledi. Eski özgürlüğünü özleyen Gao, gözle tacizlerden fazlaca rahatsız olurken, tanımadığı bir adamın kız arkadaşı yanındayken kendisine olan davranışlarını da anlatarak yaşadıklarından duyduğu memnuniyetsizliği tek tek böyle dillendirdi...

Gao Qian en güzel kalçalı kız seçilince hayatı değişti

1 / 26 Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Shenyang şehrindeki En Güzel Kalçalı Kadın Yarışması düzenledi. Yarışmanın birincisi olan 19 yaşındaki Gao Qian, 'Bayan Popo' unvanını aldı.

2 / 26 Ancak Qian, sahip olduğu vücut hatlarının hayatında bazı zorluklara yol açtığını, sokakta tayt giyemediğini ve insanların tayt giydiği zaman etrafına toplanıp bakışlarını kalçasına diktiğini ifade etti.

3 / 26 "KIZ ARKADAŞININ YANINDA KALÇAMI ÖVDÜ, UTANDIM" Qian, ayrıca bir keresinde sokaktayken, bir erkeğin, kız arkadaşının yanında kalçası hakkında övgülerde bulunması nedeniyle, gözleri önünde tartıştıklarını ve bu nedenle çok utandığını itiraf etti.

4 / 26 GÜNDE 6 SAAT ÇALIŞIYOR Spor tutkunu olan Qian, bu vücuda nasıl kavuştuğu hakkında da bilgiler verdi. Ölçülerini korumak için günde 6 saat squat yaptığını söyledi.

5 / 26 Qian "Sonuçlardan çok memnunum, ne kadar zorlaşırsa zorlaşsın egzersiz yapmaya devam edeceğim" diye de ekledi.

6 / 26 AİLESİNDEN DESTEK ALDI Yarışmaya katılması konusunda ailesinin de destek verdiğini vurgulayan Qian "Babam yarışmaya başvurduktan sonra bana çok cesaret verdi.

7 / 26 Ailem de bunun iyi bir şey olduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı.

8 / 26 HAYALİ BREZİLYA'DA DA KAZANMAK Qian, gelecekte Brezilya'da düzenlenen benzer bir yarışma olan 'Miss BumBum'a da katılmayı hayal ettiğini söyledi.

9 / 26 SQUAT NEDİR? Squat, Türkçe'de "çömelme" olarak ifade edilen vücut geliştirme hareketlerinin en önemlilerinden bir tanesidir.

10 / 26 Basit ve spor aleti gerekmeksizin yapılan bu vücut geliştirme hareketi ile hızlı ve kolay bir şekilde vücut geliştirmek mümkün.

11 / 26 Gao Qian'ın sosyal medya paylaşımlarından bazıları...

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