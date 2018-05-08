Yarıştığı öne sürülen otomobilin sürücüsü, kazada öldü

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, sürücüsünün başka bir araçla yarıştığı öne sürülen otomobil, kontrolden çıkıp refüje çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü Ümit Güngör (28), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 22.00 sıralarında, Ankara- Denizli karayolunun Pamukkale ilçesi kırsal Güzelköy Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Pınarkent Mahallesi'nden Pamukkale yönüne giden ve başka bir otomobille yarıştığı öne sürülen Ümit Güngör yönetimindeki 20 AAJ 777 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp, refüje çarparak karşı şeride geçti. Kazada, Ümit Güngör ağır yaralandı. Diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı tüm müdahaleye karşın Güngör, kurtarılamadı.
Ümit Güngör'ün cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Güngör'ün kardeşi Mücahit Güngör'ün de geçen yıl, aynı yerin yakınında motosikletiyle bir TIR'a çarpması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
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