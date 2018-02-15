Yasa dışı bahis çetesinin 18 milyon lirasına el konuldu

Çağlar ÖZTÜRK-Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 9 ilde, internet ortamından yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı sayısı 104'e ulaştı. Çoğunluğunu kadın olduğu çete üyelerinin ise 18 milyon lirasına el konuldu. Başta ABD ve Almanya olmak üzere Hong Kong, Çin, Singapur, Güney Kore, İtalya, Taylan, Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturya, Gürcistan, Belçika, Afrika ve Estonya uzantılı internet sitelerinde oyun oynatanlara yönelik, Adana Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. 1000 polisin katıldığı operasyonda, Adana, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Eskişehir, Tokat ve Antalya'da 140 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde arama yapan ekipler, çoğu kadın 100 kişiyi gözaltına aldı. HESAPLARDAKİ 18 MİLYONA EL KONULDU Şüphelilerin gözaltına alınamasının ardından, bahis çetesinin diğer üyeleri farklı bankalarda bulunan 15.5 milyon lirasına el konuldu. Operasyonun devamında 4 kişi daha yakalandı, gözaltı sayısı 104'e çıktı, ele geçirilen para miktarı da 18 milyon lirayı ulaştı. PARA AKTARMAK İÇİN 73 ŞİRKET KURMUŞLAR Ekipler yaptıkları araştırmada, şebekenin para transferini gizlemek için petrol ürünleri, enerji, kırtasiye, hırdavat, oto yedek parçası, yem ve toptan et ticareti adı altında 73 şirket kurduğu, elde edilen gelirlerin bu şirketler üzerinden çete üyelerine aktarıldığıda tespit edildi. Ayrıca bu kişilerin paraları yatırmak için hesaplarını kullandıkları kişilere aylık 2 bin 500 lira ücret verdikleri, adlarında şirket kurulanlara ise 3 bin lira maaş bağlandığı ortaya çıktı. 500 AYRI HESAP AÇILDI Gözaltına alınan 104 kişinin banka işlemlerini inceleyen polis, bu kişilere ait 500 hesap ortaya çıkardı. Bankalarda 'İran Riyali' için bile hesap açtıran üyelerin amaçlarının kazanılan paraların bölünüp dikkat çekmemesini amaçladıkları öğrenildi. İşlemlerin sonunda bu yasa dışı bahisten elde edilen gelirin 20 milyona ulaşması bekleniyor. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.