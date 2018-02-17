Yasa dışı bahis çetesinin hesaplarından servet çıktı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA merkezli 9 ilde, internette yasa dışı bahis oynatanlara yönelik polis tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 104 kişinin hesabında toplam 23.5 milyon lira olduğu belirlendi.

Başta Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya olmak üzere Hong Kong, Çin, Singapur, Güney Kore, İtalya, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturya, Gürcistan, Belçika, Afrika ve Estonya uzantılı internet sitelerinde yasa dışı bahis oynatanlara yönelik, Adana Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon yaptı. Bin polisin katıldığı operasyonda, Adana, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Mersin, Mardin, Eskişehir, Tokat ve Antalya'da 140 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapan ekipler, çoğu kadın 104 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda ayrıca 8 cep telefonu, 3 bilgisayar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

HESAPLARDAN SERVET ÇIKTI

Şüphelilerin gözaltına alınmasının ardından, yasa dışı bahis çetesi üyelerinin farklı bankalarda bulunan 23.5 milyon lirasına el konuldu. Çete liderlerinin, yasa dışı bahis oynatarak elde ettikleri paraları yatırmak için hesaplarını kullandıkları kişilere aylık 2 bin 500 lira ücret verdikleri de ortaya çıktı. Para transferlerinin dikkat çekmemesi için farklı sektörlerde 73 ayrı şirket kurdurtan bahis çetesinin bu kişilere de kazançtan prim ve aylık 3 bin lira ücret verdiği belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

1500 HESAP AÇTIRMIŞLAR

Operasyonda gözaltına alınan 104 kişiden 47'sinin kendi hesabını çeteye kullandırdığı, geriye kalan 57 kişinin ise açılan 73 şirketin kurucusu ya da çalışanı olduğu belirlendi. Bu şüphelilerden şirket kurucusu ve çalışanlarının her birinin en az 6, en fazla 15 ayrı bankada hesap açtırdığı belirlendi. Ayrıca hesaplarını kullanıp aylık ücret verdikleri 47 kişinin ise en az 5, en fazla 10 hesabı bulunduğu ortaya çıktı. Çetenin bu yöntemle 104 kişiye yaklaşık 1500 hesap açtırdığı tespit edildi. Çetenin ayrıca, birçok ülkenin para birimlerinde üyelerine hesap açtırdığı saptandı. Çetenin, eldeki paranın dikkat çekmemesi için bu kadar çok sayıda hesap açtırtığı belirtildi.