Yasa dışı bahis operasyonu: 12 gözaltı

MERSİN, (DHA) - MERSİN'de polis ekiplerince gerçekleştirilen yasadışı bahis operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) raporları doğrultusunda harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oyunlarından elde edilen paraların naklini sağladıkları öne sürülen şüphelilerin peşine düştü. Yenişehir, Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis, 12 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin işyeri ve evlerindeki aramalarda 3 cep telefonu, 3 bilgisayar ve 1 tüfeğe el konulurken, şüpheliler savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Polis konuyla ilgili 7 şüphelinin arandığını bildirdi.
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