HABER

Yasa dışı bahis operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 00:32 | Son Güncelleme

Mardin’in Midyat ilçesinde yasa dışı bahis oynatan adrese baskın düzenlendi.

Yasa dışı bahis operasyonu

Mardin’in Midyat ilçesinde yasa dışı bahis oynatan adrese baskın düzenlendi. 2 şahıssa 10 bin TL idari para cezası kesildi.
Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Midyat’ta yasa dışı bahis oynattığı bilgisi alınan bir adrese baskın düzenlendi. Baskın düzenlenen yerde, 9 bin 385 TL nakit para, 1 adet yazıcı, 6 adet yasa dışı bahis kuponu, 1 adet hardisk, 1 adet cep telefonuna el konuldu. 2 şahıssa 10 bin TL idari para cezası kesildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

Yeşim Salkım'ın eşcinsel öpüşme sahnesi büyük yankı uyandırdı

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

İnternette yeni düzenleme! Herkesi kapsıyor

Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

Yardımcı doçentlik kalktı! Meclis'te kabul edildi

Spor yaparken canından oluyordu!

Spor yaparken canından oluyordu!

Boateng: Beşiktaş'tan başka takım olsaydı ilk yarı gerideydik

Boateng: Beşiktaş'tan başka takım olsaydı ilk yarı gerideydik

Sizin eşiniz de aralarında olabilir! Esra Erol'da ortaya çıktı

Sizin eşiniz de aralarında olabilir! Esra Erol'da ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana’da uzman çavuş ve arkadaşı evde ölü bulundu

Adana’da uzman çavuş ve arkadaşı evde ölü bulundu

Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Köpeğe çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Yatağına Isıtıcı Devrilen Çocuk yanıyordu

Yatağına Isıtıcı Devrilen Çocuk yanıyordu

Kızıltepe’de 41 bin paket gümrük kaçağı sigara ve 443 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

Kızıltepe’de 41 bin paket gümrük kaçağı sigara ve 443 kilogram nargile tütünü ele geçirildi

Uzman çavuş ve arkadaşı evde ölü bulundu

Uzman çavuş ve arkadaşı evde ölü bulundu

Marmaris'te iki hırsızlık zanlısı tutuklandı

Marmaris'te iki hırsızlık zanlısı tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.