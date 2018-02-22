Yasa dışı bahis operasyonu

Mardin’in Midyat ilçesinde yasa dışı bahis oynatan adrese baskın düzenlendi. 2 şahıssa 10 bin TL idari para cezası kesildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Midyat’ta yasa dışı bahis oynattığı bilgisi alınan bir adrese baskın düzenlendi. Baskın düzenlenen yerde, 9 bin 385 TL nakit para, 1 adet yazıcı, 6 adet yasa dışı bahis kuponu, 1 adet hardisk, 1 adet cep telefonuna el konuldu. 2 şahıssa 10 bin TL idari para cezası kesildi.