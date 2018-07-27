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Yasa dışı bahis operasyonu şüphelileri adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2018 17:47 | Son Güncelleme

6 KİŞİ TUTUKLANDI Samsun polisinin 40 ilde, yasa dışı bahis oynatan ve oynayan kişilere yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 

6 KİŞİ TUTUKLANDI
Samsun polisinin 40 ilde, yasa dışı bahis oynatan ve oynayan kişilere yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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