Yasa dışı bahis operasyonu şüphelileri adliyede (2)

6 KİŞİ TUTUKLANDI
Samsun polisinin 40 ilde, yasa dışı bahis oynatan ve oynayan kişilere yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheliden 6'sı tutuklanırken, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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