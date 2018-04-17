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Yasa dışı bahis oynatan 4 kişi gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 17.04.2018 11:20 | Son Güncelleme

Eskişehir’de düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, gelen ihbarlar üzerine kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi.

Eskişehir’de düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şubesi ekipleri, gelen ihbarlar üzerine kent merkezinde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, S.K., İ.B., F.D. ve T.K. yasa dışı bahis oynattıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Zanlılarda yapılan aramalarda 45 bin 400 lira para ile çok sayıda cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye götürülen 4 şüpheliden T.K., savcılıktaki ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Öte yandan, şüphelilerin, elde ettikleri parayı bankamatikten çekerek üst düzey yöneticilerine aktardıkları iddia edildi.

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