Yasa dışı bahis oynattığı belirlenen 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya),(DHA)- SAKARYA'da, yasa dışı bahis oynattığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yasa dışı bahis oynattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Futbol üzerine yasa dışı bahis oynattıkları belirlenen Ş.A.K., K.K., A.M. ve O.K. gözaltına alındı. 4 şüphelinin banka hesaplarını illegal bahis oyunlarında kullandıkları ve yasadışı bahis oynattıkları tespit edildi. Sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.A.K., K.K. ve O.K. tutuklandı. A.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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