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Yasa dışı bahisçiler, dünyaca ünlü yıldızların isimlerini kullanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 01.04.2018 14:20 | Son Güncelleme

Mersin’de ’cebe havale’ yöntemi kullanarak yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin’de ’cebe havale’ yöntemi kullanarak yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Whatsapp üzerinden grup kuran şahısların ’Brad Pitt’, ’James Bond Efsane’, ’Çingene’ gibi kodlu isimler kullanması dikkat çekti.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatanların banka hesaplarına el konmasının ardından şahısların farklı bir yönteme başvurduğunu belirledi. Ekipler, şahısların bir banka hesabına bağlı olmayan cep telefonlarına ’cebe havale’ yöntemleriyle para gönderdiğini tespit etti. Özellikle işsiz, geliri düşük çalışanlar ve üniversite öğrencilerinin bu iş için seçildiğini belirleyen ekipler, zanlıların, telefon hattı sahiplerine günlük yevmiye verdiklerini ortaya çıkardı. Cuma, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri 16.00 ile 21.00 saatleri arasında bu işlemin yoğun bir şekilde yapıldığını tespit eden ekipler, kentin farklı noktalarındaki ATM’lerde para akışı gerçekleştirenleri yakalamak için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 10 cep telefonu, 11 farklı isimle düzenlenmiş kredi ve ATM kartları, sürücü belgesi, para çekme işlemleri sırasında ulaşımın kolay sağlanması amacıyla örgüt yöneticilerince kendilerine tahsis edilen iki motosiklet ve bir elektrikli bisiklet ile 35 bin 910 lira para ele geçirildi.

Dünyaca ünlü yıldızların isimlerini kullanıyorlar
Operasyonların devamında ekipler, yasa dışı bahisçilerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden yönetildiğini tespit etti. Whatsapp üzerinden grup kuran ve ’Brad Pitt’, ’James Bond Efsane’ ve ’Çingene’ gibi kod ad kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenleyen polis, 2’si kadın 13 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların adreslerinde yapılan aramada çok sayıda bankamatik, kredi kartları, cep telefonları ve 28 bin 10 lira para ele geçirildi.
Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 19 kişi, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Örgütün elebaşı olduğu iddia edilen ve yurt dışında bulunduğu tespit edilen S.K.’nin de yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Yetkililer, telefon üzerinden veya sosyal medya üzerinden yapılan bu tip uygulamalara karşı vatandaşları uyararak dikkatli ve duyarlı olmalarını istedi.

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