Yasa dışı bahisçilerden yeni yöntem:

Mersin’de yasa dışı bahisçilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Polisler, şahısların yasa dışı bahisten elde edilen paraları "cebe havale" yoluyla transfer ettiğini belirledi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatanların banka hesaplarına el konmasının ardından şahısların farklı bir yönteme başvurduğunu belirledi. Ekipler, şahısların bir banka hesabına bağlı olmayan cep telefonlarına "cebe havale" yöntemleriyle para gönderdiğini tespit etti. Özellikle işsiz, geliri düşük çalışanlar ve üniversite öğrencilerinin bu iş için seçildiğini belirleyen ekipler, zanlıların telefonların sahiplerine ise günlük yevmiye verdiklerini ortaya çıkardı. Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri yoğun olarak 16.00 ile 21.00 saatleri arasında bu işlemi yoğun bir şekilde yapıldığını gören ekipler, kentin farklı noktalarındaki ATM’lerde para akışı gerçekleştirenleri yakalamak için operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 10 cep telefonu, 11 farklı isimle düzenlenmiş kredi ve ATM kartları, sürücü belgesi, para çekme işlemleri sırasında ulaşımın kolay sağlanması amacıyla örgüt yöneticilerince kendilerine tahsis edilen iki motosiklet ve bir elektrikli bisiklet ile 35 bin 910 lira para ele geçirildi.

Ele geçirilen cep telefonlarında inceleme yapan ekipler, yasa dışı bahis olayının, yurt dışında olan ve internet üzerinden yazışmalarda kod ad kullanan örgüt yöneticilerince koordine edildiğini belirledi.

Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemleri sürerken, ekipler kod ad kullanan diğer örgüt yöneticilerinin kimliklerinin deşifre edilmesi içinde de çalışmalarını sürdürüyor.