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Yasa dışı bahisten kazandığı paraları çekerken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 13:21 | Son Güncelleme

Sakarya’da bir kişi, internet üzerinden oynadığı sanal bahis oyunlarında kazandığı parayı çekerken polis ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesinde polis ekipleri tarafından banka kayıtları takip edilen ve internet üzerinden sanal bahis oyunları oynadığı tespit edilen şahıs ATM önüne geldi.

Sakarya’da bir kişi, internet üzerinden oynadığı sanal bahis oyunlarında kazandığı parayı çekerken polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesinde polis ekipleri tarafından banka kayıtları takip edilen ve internet üzerinden sanal bahis oyunları oynadığı tespit edilen şahıs ATM önüne geldi. ATM önünde şüpheli hareketler yapan M.E. sanal bahis oynayarak kazandığı 14 bin 810 TL’yi çekmek isterken polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheli M.E., Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkındaki Kanuna muhalefet suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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