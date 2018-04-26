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'Yasa dışı dinleme' davasında 13 sanığa hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 15:19 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, aralarında siyasetçi ve kamu görevlilerinin de bulunduğu, 130 kişiyi yasa dışı dinledikleri gerekçesiyle yargılanan 15 sanıktan 13'ü, 6 yıl ile 81 yıl arasında cezaya mahkum edildi.

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, aralarında siyasetçi ve kamu görevlilerinin de bulunduğu, 130 kişiyi yasa dışı dinledikleri gerekçesiyle yargılanan 15 sanıktan 13'ü, 6 yıl ile 81 yıl arasında cezaya mahkum edildi. 2 sanık ise beraat etti.
Antalya’da, 2009- 2013 yıllarında, aralarında siyasetçi, bürokrat, emniyet mensubu ve akademisyen gibi farklı kesimlerden 130 kişinin yasa dışı yöntemlerle dinlendiği iddiasıyla eski istihbaratçı polisler hakkında açılan davanın karar duruşması, Antalya 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Sunal Sevindik, Gökhan Tayuk, Şenol Oral, Rüştü Çetinkasap, Erol Çomak, Ali Koçak, Yavuz Bölek ve bazı müştekiler ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme heyeti, sanıklardan Yavuz Bölek'e 81 yıl hapis ve 661 bin 480 liralık para cezası, Gökhan Tayuk'a 79 yıl hapis ile 733 bin 480 liralık para cezası, Şenol Oral'a 45 yıl hapis ve 189 bin liralık para cezası, Nihat Yalçındağ'a 15 yıl hapis ile 234 bin liralık para cezası, İsa Başar'a 15 yıl hapis ve 207 bin liralık para cezası, Rüştü Çetinkasap'a 33 yıl hapis, Süleyman Çark'a 20 yıl hapis, Adem Tiyekli'ye 44 yıl hapis, Sunal Sevindik'e 15 yıl hapis ve 287 bin liralık para cezası, Erol Çomak'a 15 yıl hapis ile 90 bin liralık para cezası, Abdullah Sungur'a 16 yıl hapis ve 9 bin liralık para cezası, Ali Koçak'a 6 yıl 6 ay hapis ile 18 bin liralık para cezası ve Mehmet Kara'ya 8 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Sanıklar İl Emniyet eski Müdürü Ali Yılmaz ile İhsan Kösesoy'un ise beraatine hükmedildi. Mahkeme heyeti, ayrıca 6 kişi hakkında yakalama kararı verdi.

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