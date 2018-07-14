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Yasa dışı silah ticaretine 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 17:58 | Son Güncelleme

BURDUR merkezli 3 ilde yürütülen 'Yasa dışı silah ticareti' operasyonu kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrolle 17 şüpheli serbest bırakıldı.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)BURDUR merkezli 3 ilde yürütülen 'Yasa dışı silah ticareti' operasyonu kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrolle 17 şüpheli serbest bırakıldı. Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Yasa dışı silah ticareti' soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Burdur merkez, Tefenni ilçesi, Isparta ve Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 16 ruhsatsız tabanca, 974 adet 9 mm tabanca fişeği, 98 adet 7.65 tabanca fişeği, 19 tabanca şarjörü, 3 kurusıkı tabanca, 5 kurusıkı tabanca şarjörü, 5 kurusıkı tabanca fişeği, 2 havalı tabanca, işaret tabancası, 23 av tüfeği, 12 av tüfeği kartuşu, 6 muşta, 9 sustalı bıçak, kelebek bıçak, teleskopik cop, 2 el telsizi, el yapımı katlanabilir balta, 2 baston içerisine yerleştirilmiş 30 cm uzunluğunda şiş, 2 tarihi eser olabileceği değerlendirilen yağdanlık, define arama dedektörüyle 2 sahte araç plakası ele geçirildi. Şüphelilerden 11'i işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden 4'ü ise 'İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokmak, imal etmek, nakletmek ve satmak' suçlarından tutuklandı. 6 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

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