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Yasa dışı silah ticaretine 4 tutuklama

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2018 18:54 | Son Güncelleme

BURDUR merkezli 3 ilde yürütülen 'Yasa dışı silah ticareti' operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrolle, 17 şüpheli serbest bırakıldı.

Yasa dışı silah ticaretine 4 tutuklama

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR merkezli 3 ilde yürütülen 'Yasa dışı silah ticareti' operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 6'sı adli kontrolle, 17 şüpheli serbest bırakıldı.
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Yasa dışı silah ticareti' soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 11 Temmuz'da Burdur merkez, Tefenni ilçesi, Isparta ve Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde eş zamanlı operasyonda haklarında yakalama kararı verilen 21 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 16 ruhsatsız tabanca, 974 adet 9 mm tabanca mermisi, 98 adet 7.65 tabanca mermisi, 19 tabanca şarjörü, 3 kurusıkı tabanca, 5 kurusıkı tabanca şarjörü, 5 kurusıkı tabanca mermisi, 2 havalı tabanca, işaret tabancası, 23 av tüfeği, 12 av tüfeği kartuşu, 6 muşta, 9 sustalı bıçak, kelebek bıçak, teleskopik cop, 2 el telsizi, el yapımı katlanabilir balta, 2 baston içerisine yerleştirilmiş 30 santim uzunluğunda şiş, 2 tarihi eser olabileceği değerlendirilen yağdanlık, define arama dedektörüyle 2 sahte araç plakası ele geçirildi.
Şüphelilerden 11'i jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden 4'ü ise 'İzinsiz olarak ateşli silah ve mermileri ülkeye sokmak, imal etmek, nakletmek ve satmak' suçlarından tutuklandı. 6 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Yasa dışı silah ticaretine 4 tutuklama

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