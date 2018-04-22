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'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' türküsünün söyleyince konser yarıda kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 09:47 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Kadınları Korosu, bakanların katıldığı etkinlikte 'Biz Atatürk kadınlarıyız' ve 'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' deyince konser yarıda kesildiği iddia edildi.

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' türküsünün söyleyince konser yarıda kaldı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ valilikleri ile Trakyalılar Vakfı tarafından düzenlenen “Trakya Tanıtım Günleri” programında Cumhuriyet Kadınları Korosu'na yapılanlar tepki çekti.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; bölgenin tarihi, turizmi, sosyal ve kültürel faaliyetlerini tanıtmak için Ankara'da “Trakya Günleri” etkinlikleri düzenlendi. Yaşları 40-85 arasında değişen kadınların oluşturduğu Cumhuriyet Kadınları Korosu da etkinlikte bir konser verdi.

Kırklareli Ertuğrul Köyü'nden Ankara'ya giden koronun konserini dinlemeye, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık eski Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da gitti. Şiirlerinde “Biz Atatürk kadınlarıyız, Cumhuriyet'in öğretmenleriyiz” diyen koro, “Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa” türküsünü de söyledi. Ancak kadın korosunun programı erken bitirildi. Otellerine giden kadınlar, rezervasyonlarının da iptal edildiğini öğrenince köylerine dönmek zorunda kaldı. Koro şefi Şükran Akdeniz, olayla ilgili konuşmak istemedi.

'HERKES ALKIŞLARKEN ONLAR ALKIŞLAMADI'

Programı izleyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak ise yaşananları şöyle aktardı: “Kadınlar Atatürk'le ilgili konuşmalar yapıyordu. Alkış ve büyük tezahüratlar aldılar. Benim sol tarafımda bakanlar ve milletvekilleri oturuyordu. Herkes alkışlarken onlar alkışlamadı. "

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İYİ PARTİ'DEN TEPKİ

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan da “Tek suçları konserde ‘Bizler Atatürk kadınlarıyız' demeleridir” açıklamasını yaptı, duruma tepki gösterdi.

YETKİLİLER YALANLADI

Trakyalılar Vakfı yetkilileri ise kadınların konserinin kesilmediğini, zaten kısa olduğunu savundu.

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Atatürk ismini duydunuz mu neredeyse altınıza edeceksiniz korkmayın Atatürk den vallahi o zarar vermez kimseye
Ellerinizden öpüyorum siz değerli ablalarımızın, annelerimizin Allah sizlerden razı olsun İyiki varsınız
Daha bunlar birşey mi. Zamanında birçok şeye bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığı güttük. Adalet arayanlara destek vermedik.O nedenle de artık Atatürk'ü, Cumhuriyeti, Özgürlüğü, Adaleti savunmak yakında suç olacak. Şimdi alıştırmaları yapılıyor.
Kısa bıyıklı vatan hainleri elbet birgün o rahat koltuklarınızdan ineceksiniz fetöcüler nasıl içeri tıkıldıysa sizde tıkılacaksınız!!! Elbet birgün..
bizi yok edemiyecekler ve sonunda onlar yok olacak iyiler her zaman kazanır
baskın seçimi beklemeyenler kısa sürede nasıl ortalığı karıştırız diye kara kara düşünüyorlar ve panikle iftiraları uygulamaya koymaya başladılar.
bu tür pravakosyon ile halktan oy isteyor bu chp ve iyicik partisi,,,!!!
İçim sızlıyor şu haberleri okuyunca.
Hazımsızlık had safhada...
Ne kadar korkunun olduğu.! seçim zamanında yapılacak sözlerini meydanlarda bas,bas bağıranların olmasın sakın yeni bir partinin önünü kesmek amaçlı ne dersin kalbe7.bs ????
ATATÜRK ismini duydunuzmu besmele duymuş şeytan gibi oluyorsunuz.... yobazlar sizi
zorunuza da gitse başka yerinizede gitse bu ülkeyi ATATÜRK kurdu. ve biz ATATÜRKÜ seviyoruz ama iran uşaklarını sevmiyoruz ve onları ezeceğiz İnşallah.
Biz bu ülkenin yeminli düşmanlarını iyi biliyoruz ,Bu kadınların ellerini öpüyoruz.
Bakin taktıkları baş örtüye başörtü bu dur öyle havaya aniden uçacak roket gibi durmuyor Atatürkün bizlere bıraktığı değerlere sahip çıkın ey valiler ey kaymakamlar ey hükümet size de lazım olacak bir gün
Bu kadar korkmanıza gerek yok bunlar acaba ne düşünüyor bilmiyorum ama korkularından altlarına yapacaklar az kaldı 25 Haziran'da zaten altlarına yapacaklar çoğu yurt dışına kaçmak için yol haritası bile yapmıştır zaten paraları yurtdışı bankalarda kendiside kaçtımı sıkıntı yok
Bu Ataturk dusmanlari bilseler Ataturk olmasaydi o koltuklari ruyalarinda bile goremezlerdi. Ama millet goruyor olan biteni. Gunu gelince geregini yaparlar az kaldi 24 hazirana.
HERŞEY İYİ OLACAK..
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