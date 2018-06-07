Yasadışı bahis oynatanlara helikopter destekli operasyon

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri internet siteleri üzerinden yasadışı bahis oynatan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yurtdışı bağlantılı web siteleri üzerinden yasadışı sanal bahis oynatan kişilere yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından 15 Mayıs günü İstanbul, Adıyaman, Karaman, Ordu, İzmir, Manisa, Muğla, Balıkesir ve Kocaeli'de özel harekat polisleri ve polis helikopterinin desteğiyle eş zamanlı baskınlar düzenlendi. İstanbul'da Kağıthane, Eyüpsultan, Sancaktepe, Ataşehir, Üsküdar, Gaziosamnpaşa, Kadıköy, Bağcılar, Sarıyer, Sultangazi, Arnavutköy ilçelerinde de arasında bulunduğu adreslere yapılan baskınlar kapsamında 23 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 29 cep telefonu, 5 bilgisayar ve 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 23 kişi sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü'ne getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler 30 Mayıs'ta adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 19'u tutuklanırken, 4 'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.