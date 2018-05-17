Yasak aşk skandalında yeni gelişme

İşadamı Mustafa Özbelen, ortağı Ali Özdemir'i eşi Tuğba Özbelen ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürmüştü. Bodrum'u çalkalayan ve günlerce konuşulan olaya ilişkin soruşturma kapsamında hem olayın faili Mustafa Özbelen hem de ortağıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği eşi Tuğba Özbelen gözaltına alınmıştı. Soruşturma neticesinde Mustafa Özbelen tutuklandı. Ali Özdemir ile ilişkisi olduğunu kabul eden Tuğba Özbelen ise serbest kalmıştı.
VELAYET ANNEYE
Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Özbelen, eşinden boşanmak için Bodrum Aile Mahkemesi'ne başvurdu ve 'Evlilik birliği temelinden sarsıldı' diyerek eşi Mustafa Özbelen'e boşanma davası açtı. Davanın ilk celsesinde çift anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme tek çocuğun velayetini anneye verdi. Boşanma protokolü gereği bankadaki paraların ve evin satışından elde edilecek paranın 300 bin lirasının Tuğba Özbelen’e verilmesine karar verdi. Mahkeme çocuk için de aylık nafaka bağladı.
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