HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Yasak aşk skandalında yeni gelişme

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2018 12:26 | Son Güncelleme

Bodrum'u çalkalayan yasak aşk skandalı ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Ortağı Ali Özdemir'i eşiyle ilişkiyi olduğu gerekçesiyle öldüren Mustafa Özbelen ve eşi Tuğba Özbelen boşandı. Mahkeme çiftin tek çocuğunun velayetini anneye verdi, banka hesabındaki paralar da Tuğba Özbelen’e kalacak. Zanlı cinayet sonrası verdiği ifadede, "Dışardan evimi izledim. Tül pencerenin arkasından içerisi görünüyordu. Eşim Ali’nin karşısında durdu ve hemen pantolonunu indirdi" demişti

Yasak aşk skandalında yeni gelişme

İşadamı Mustafa Özbelen, ortağı Ali Özdemir'i eşi Tuğba Özbelen ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle öldürmüştü. Bodrum'u çalkalayan ve günlerce konuşulan olaya ilişkin soruşturma kapsamında hem olayın faili Mustafa Özbelen hem de ortağıyla ilişkisi olduğunu iddia ettiği eşi Tuğba Özbelen gözaltına alınmıştı. Soruşturma neticesinde Mustafa Özbelen tutuklandı. Ali Özdemir ile ilişkisi olduğunu kabul eden Tuğba Özbelen ise serbest kalmıştı.

VELAYET ANNEYE

Milliyet'ten Musa Kesler'in haberine göre; Özbelen, eşinden boşanmak için Bodrum Aile Mahkemesi'ne başvurdu ve 'Evlilik birliği temelinden sarsıldı' diyerek eşi Mustafa Özbelen'e boşanma davası açtı. Davanın ilk celsesinde çift anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme tek çocuğun velayetini anneye verdi. Boşanma protokolü gereği bankadaki paraların ve evin satışından elde edilecek paranın 300 bin lirasının Tuğba Özbelen’e verilmesine karar verdi. Mahkeme çocuk için de aylık nafaka bağladı.

PARTNERBu dondurmadan bir ısırık ölüme neden olabilirBu dondurmadan bir ısırık ölüme neden olabilir
Birlikte yaşadığı kadını boğazını keserek öldürdüBirlikte yaşadığı kadını boğazını keserek öldürdü
Yeni kuşak modacılar podyumda göz kamaştırdıYeni kuşak modacılar podyumda göz kamaştırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bodrum yasak aşk tuğba özbelen mustafa özbelen

En Çok Okunan Haberler

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

Elif Şadoğlu'ndan Survivor itirafı! Elendikten sonra her şeyi açıkladı

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

'Abdullah Gül sahadan çekilmedi'

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Cinci hoca skandalı: Benimle ilişkiye girersen cinlerden kurtulursun!

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

Devlet Bahçeli: Cezaevindekiler kader kurbanı olmaktan çıkıp isyan başlatırsa ne olur?

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

İnsanlık Suçu dizisi neden bitti? Final ne zaman?

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Ankara'yı sarsan iddia: Seçilene kadar seçim!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
oldu olacak kadına bir de millet vekilliği verseydiniz
Diğer Haberler
Erzurum'da eşini balta ile katleden 85 yaşındaki sanığın cezası onandı

Erzurum'da eşini balta ile katleden 85 yaşındaki sanığın cezası onandı

Eşi aldattı, tuttuğu dedektif dolandırdı!

Eşi aldattı, tuttuğu dedektif dolandırdı!

Bezmialem Hastanesi'nde sahur vakti yangın

Bezmialem Hastanesi'nde sahur vakti yangın

Lüks rezidansta alem yaparken yakalanan hırsızlar tutuklandı

Lüks rezidansta alem yaparken yakalanan hırsızlar tutuklandı

Ordu'da 38 yaşındaki Yılmaz Çakır, Kadir İnanır sevgisi yüzünden intihara kalkıştı

Ordu'da 38 yaşındaki Yılmaz Çakır, Kadir İnanır sevgisi yüzünden intihara kalkıştı

81 yaşında tutuklandı! Suçunu duyan dehşete düştü

81 yaşında tutuklandı! Suçunu duyan dehşete düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.