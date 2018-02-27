Yasak aşk skandalını oğlu ortaya çıkardı!

22 yıllık eşi A.B. ve 4 çocuğuna bakmadığı ve kendisini polise ihbar eden oğlu Y.B.'yi de dövdüğü iddia edilen Mehmet B. hakkında "Kasten oğlunu yaralama" ve "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından dava açıldı.

Sabah'ta yer alan habere göre, Mehmet B.'ye "Kasten oğlunu yaralama" suçundan 3 bin TL para cezası verildi.

Mahkeme 150 gün hapse denk gelen cezayı erteledi. Mehmet B.'yi 5 yıllık denetime tabi tutuldu.