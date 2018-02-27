HABER

Yasak aşk skandalını oğlu ortaya çıkardı!

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 07:56 | Son Güncelleme

İstanbul Bahçelievler'de yasak aşk yaşadığı sevgilisi Eda S.'yi eve getiren ve kendisini ihbar eden oğluna tokat atan Mehmet B., 3 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Yasak aşk skandalını oğlu ortaya çıkardı!

22 yıllık eşi A.B. ve 4 çocuğuna bakmadığı ve kendisini polise ihbar eden oğlu Y.B.'yi de dövdüğü iddia edilen Mehmet B. hakkında "Kasten oğlunu yaralama" ve "Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçlarından dava açıldı.

5a94de7b7152d83924058a33

Sabah'ta yer alan habere göre, Mehmet B.'ye "Kasten oğlunu yaralama" suçundan 3 bin TL para cezası verildi.

Mahkeme 150 gün hapse denk gelen cezayı erteledi. Mehmet B.'yi 5 yıllık denetime tabi tutuldu.

İstanbul'da ünlü gece kulübünün tuvaletinde dehşet! Garson tecavüze kalkıştıİstanbul'da ünlü gece kulübünün tuvaletinde dehşet! Garson tecavüze kalkıştı
Yasak aşk mı? Doktor acil serviste kurşun yağdırmıştı!Yasak aşk mı? Doktor acil serviste kurşun yağdırmıştı!
Metrobüs ve tramvay duraklarında bunu yapmak yasak!Metrobüs ve tramvay duraklarında bunu yapmak yasak!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yasak aşk Bahçelievler

En Çok Okunan Haberler

Ve kar sonunda İstanbul'da! Yakın illerden tatil haberleri geliyor

Ve kar sonunda İstanbul'da! Yakın illerden tatil haberleri geliyor

Damadın babası düğünde gelini dudağından öptü!

Damadın babası düğünde gelini dudağından öptü!

Benzinin litresine gece yarısı 9-11 kuruş zam geliyor

Benzinin litresine gece yarısı 9-11 kuruş zam geliyor

AK Partili Milletvekili açık açık suçladı

AK Partili Milletvekili açık açık suçladı

Yasak aşk skandalını oğlu ortaya çıkardı!

Yasak aşk skandalını oğlu ortaya çıkardı!

Metrobüs ve tramvay duraklarında bunu yapmak yasak!

Metrobüs ve tramvay duraklarında bunu yapmak yasak!

Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hem suçlu hem güçlü utanmadan bir de evine kadar getirmiş metresini. Eşi de buna tahammül ediyor herhalde ... Evden uzaklaştırma çıkartıp boşanma davası açıp kurtulması lâzım ondan bir an önce. Çocukları için bunu yapması gerekiyor yoksa psikolojileri bozulacak.
Diğer Haberler
Ferizli'de istinat duvarı çöktü; elektrik direği devrildi

Ferizli'de istinat duvarı çöktü; elektrik direği devrildi

Çanakkale'de şaşırtan kaza; minibüs, tekneye çarptı

Çanakkale'de şaşırtan kaza; minibüs, tekneye çarptı

Tutuklu HDP'li Çelik, Erzurum'a getirilecek

Tutuklu HDP'li Çelik, Erzurum'a getirilecek

İskeleden düşen işçi yaralandı

İskeleden düşen işçi yaralandı

Köpeğini araca bağlayıp sürükleyen sürücüye 1370 lira ceza

Köpeğini araca bağlayıp sürükleyen sürücüye 1370 lira ceza

LPG yüklü tanker devrildi, yol trafiğe kapatıldı

LPG yüklü tanker devrildi, yol trafiğe kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.