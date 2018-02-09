Yasak aşk yüzleşmesinde dehşet! Öfkeli koca dehşet saçtı!

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi kamyon garajında meydana geldi. Ereğli’de oturan kamyon şoförü Halit Kılıçer,iddiaya göre 3 çocuğunun annesi eşi Asiye’nin cep telefonuna gelen mesajlardan, kendisini yine kamyon şoförlüğü yapan amcasının oğlu evli Adem Kılıçer ile aldattığını fark etti. Halit Kılıçer, bugün eşini de yanına alıp, amcasının oğluyla yüzleştirmek için, arkadaşı Bayrak Oğul ile birlikte otomobille kent merkezindeki kamyon garajına geldi.
KAMYON GARAJINDA AMCASININ OĞLUNU VURDU
Burada, Halit Kılıçer ile Adem Kılıçer arasında tartışma çıktı. Yanındaki silahını çeken Kılıçer, Adem Kılıçer’in başına iki el ateş etti. Adem Kılıçer kanlar içinde yere yığıldı. Halit Kılıçer ise eşiyle birlikte, geldikleri Bayrak Oğul’un otomobiline binip olay yerinden ayrıldı.
OTOMOBİLDE EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ
Yolda, otomobilde çıkan tartışmada ise Halit Kılıçer, eşi Asiye’yi başına ateş ederek öldürdü, ardından da tabancayı başına dayayıp, tetiği çekerek yaşamına son verdi. Bayrak Oğul da panikle yakındaki Saman Pazarı yakınlarında aracı durdurup, polisi aradı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Adem Kılıçer’in, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
YASAK AŞKIN İTİRAFI ÜZERİNDEN ÇIKTI
Polis, yaptığı aramada Halit Kılıçer’in üzerinden Asiye Kılıçer tarafından yazıldığı iddia edilen ve 'Halitimi, çiçeğimi, bir tanemi aldattım. Nefsime yenik düştüm. Her şeyi mahvettim. Halitim, sana sevgimi temiz tutamadım. Kimsenin suçu yok, tek suçlu benim' ifadelerin yazılı olduğu not bulundu.
Kılıçer çiftinin cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. (DHA
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