HABER

Yasak aşk yüzleşmesinde dehşet! Öfkeli koca dehşet saçtı!

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 13:27 | Son Güncelleme

Konya’da Halit Kılıçer (30), kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Asiye Kılıçer’i (31) tabancayla öldürüp, eşinin ilişki yaşadığını öne sürdüğü amcasının oğlu Adem Kılıçer’i (31) de yaraladıktan sonra, başına ateş ederek intihar etti. Halit Kılıçer’in üzerinden eşinin kendisine yazdığı tahmin edilen, ’Halitimi, çiçeğimi, bir tanemi aldattım. Nefsime yenik düştüm. Her şeyi mahvettim’ yazılı not çıktı.

Olay, bugün saat 10.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi kamyon garajında meydana geldi. Ereğli’de oturan kamyon şoförü Halit Kılıçer,iddiaya göre 3 çocuğunun annesi eşi Asiye’nin cep telefonuna gelen mesajlardan, kendisini yine kamyon şoförlüğü yapan amcasının oğlu evli Adem Kılıçer ile aldattığını fark etti. Halit Kılıçer, bugün eşini de yanına alıp, amcasının oğluyla yüzleştirmek için, arkadaşı Bayrak Oğul ile birlikte otomobille kent merkezindeki kamyon garajına geldi.

KAMYON GARAJINDA AMCASININ OĞLUNU VURDU

Burada, Halit Kılıçer ile Adem Kılıçer arasında tartışma çıktı. Yanındaki silahını çeken Kılıçer, Adem Kılıçer’in başına iki el ateş etti. Adem Kılıçer kanlar içinde yere yığıldı. Halit Kılıçer ise eşiyle birlikte, geldikleri Bayrak Oğul’un otomobiline binip olay yerinden ayrıldı.

5a7d6ff4c03c0e239419e7bd

OTOMOBİLDE EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİ

Yolda, otomobilde çıkan tartışmada ise Halit Kılıçer, eşi Asiye’yi başına ateş ederek öldürdü, ardından da tabancayı başına dayayıp, tetiği çekerek yaşamına son verdi. Bayrak Oğul da panikle yakındaki Saman Pazarı yakınlarında aracı durdurup, polisi aradı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Adem Kılıçer’in, hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

YASAK AŞKIN İTİRAFI ÜZERİNDEN ÇIKTI

Polis, yaptığı aramada Halit Kılıçer’in üzerinden Asiye Kılıçer tarafından yazıldığı iddia edilen ve 'Halitimi, çiçeğimi, bir tanemi aldattım. Nefsime yenik düştüm. Her şeyi mahvettim. Halitim, sana sevgimi temiz tutamadım. Kimsenin suçu yok, tek suçlu benim' ifadelerin yazılı olduğu not bulundu.

Kılıçer çiftinin cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. (DHA

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yasak aşk cinayet Konya

En Çok Okunan Haberler

AK Parti İstanbul İl Başkanı Temurci istifa etti!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Temurci istifa etti!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Sigara paketlerine 'tek tip' uygulaması başlıyor!

Reuters, Myanmar'da tutuklu iki muhabirinin üzerinde çalıştığı araştırmayı yayımladı

Reuters, Myanmar'da tutuklu iki muhabirinin üzerinde çalıştığı araştırmayı yayımladı

Furkan Vakfı üyesinin telefonundan çocuk pornosu çıktı!

Furkan Vakfı üyesinin telefonundan çocuk pornosu çıktı!

Ünlü isim kabına sığmadı!

Ünlü isim kabına sığmadı!

İlginizi Çekebilir

İrfan Değirmenci artık BirGün'de yazacağını açıkladı

İrfan Değirmenci artık BirGün'de yazacağını açıkladı

Dehşet 9 yıl sonra ortaya çıktı! Canlı canlı gömülmüş!

Dehşet 9 yıl sonra ortaya çıktı! Canlı canlı gömülmüş!

Genç kadın tecavüz dehşetini yaşamıştı! Sanık özel harekât polisi için flaş karar

Genç kadın tecavüz dehşetini yaşamıştı! Sanık özel harekât polisi için flaş karar

Korkunç görüntüyü fotoğraflayıp polise bildirdiler ama... Sır oldu!

Korkunç görüntüyü fotoğraflayıp polise bildirdiler ama... Sır oldu!

Şişli'de sokak ortasında işlenen kadın cinayeti kamerada

Şişli'de sokak ortasında işlenen kadın cinayeti kamerada

Okuyucu Yorumları 17 yorum
ya bu karıların aminda ne var bu kadar ateşli yazık olmuş Halide
Benim Türbanlı bacımın yasak aşkını hesaplaştılar!
@mazlumx68 türbanlar kovalasın seni mazlum insanın giyiminde değil içindedir sadakat
@mazlumx68 Türbanlı bacım aynen.
@mazlumx68 hükümete atıfta bulunuyorsun da ne alakası var acaba ???
Olan üç çocuğa oldu...
Şeytanların tüm şerrinden ALLAH korusun
Bu tipler bile yasak aşk muhabbetine giriyo ya daha ne diyeyim normalde marjinallere derler geniş diye
Tip nedir ya.Kendi tipini kendin mi yarattinda başkalarinin görünüşünü yargiliyorsun
rabbim şaşırtmasın cümlemizi..
Allah şaşırtmasın, şeytana uydurmasın. Bir anlık hazlar zevkler için başta masum çocuklar olmak üzere kaç kişinin hayatı karardı. Kadın vicdan yapmış ama iş işten geçmiş....
mevlana;''ahlak örtüsü olmayanı,baş örtüsü ahlaklı yapmaz''demiş.yıllardır sanki bütün marifet o kumaştaymış gibi bu ülkenin enerjisini bitirenler ve hâla bu örtü üzerinden siyaset ve din pazarlayanlara önemli bir ders!!!kişi ahlaklıdır yada değildir bütün olay budur!!!
@d.gultekin09 şu yorumlarda senden başka başörtüsünden yada başı açıktan bahseden yok bu durumda bundan siyaset de dinde pazarlayan sen ve senin gibiler
kamyonculara değil sözlerim tüm evli çalışanlara bırakıp gitmeyin kardeşim eşinizi ailenizi şeytana fırsat verneyin başka iş yok da demeyin istediğinde bir insan herşeyi yapabilir
1 kadin, 1 cinayet, 3 ceset ve geride kalan yetimler...
Tamamda yazık değilmi şimdi o 3tane yavruya.hem yetim,hem öksüz kaldılar şimdi.Allahım sen yardım et nefsin oyuncağı olmaktan sana sığınırım.
Kizım üç cocuğun varmış hangi ara fırsat bulup da böyle bir işe bulaştın. Evin işi çocuklar zaten zaman nasıl geçtiğini anlamaz insan. Yorulur da ama belli ki enerjin çokmuş. Keşke bu şekilde harcamak yerine faydalı birşeyde kullansaydın da böyle bir sona vesile olmasaydın. Yazık çocuklarınıza ilk önce onları düşünmeliydin.
Diğer Haberler
Uşak’ta hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 10 kişi gözaltına alındı

Uşak’ta hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 10 kişi gözaltına alındı

Kilis'te kaza: 2'si polis, 3 yaralı

Kilis'te kaza: 2'si polis, 3 yaralı

Okulda boya kokusundan etkilenen 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Okulda boya kokusundan etkilenen 8 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Konya’da evlerden hırsızlığa 3 gözaltı

Konya’da evlerden hırsızlığa 3 gözaltı

Konya’da 3. kattan düşen genç yaşam mücadelesini kaybetti

Konya’da 3. kattan düşen genç yaşam mücadelesini kaybetti

Şehitler için kurban kesilerek mevlit okutuldu

Şehitler için kurban kesilerek mevlit okutuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.