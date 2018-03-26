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Yasak keklik avına 2 bin 371 TL ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2018 15:30 | Son Güncelleme

Elazığ’da canlı kınalı kekliği kullanarak yasak av yapan şahsa 2 bin 371 TL para cezası uygulandı.Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çağlar köyü kırsalında kaçak avlanmaya yönelik Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ile Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

Yasak keklik avına 2 bin 371 TL ceza

Elazığ’da canlı kınalı kekliği kullanarak yasak av yapan şahsa 2 bin 371 TL para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Çağlar köyü kırsalında kaçak avlanmaya yönelik Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ile Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı. Yapılan çalışmada bölgede kınalı kekliği kullanarak yasak av yapan 1 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı.
Avda kullanılan keklikler doğaya bırakılırken, şahsa ise idari ve tazminat olarak 2 bin 731 TL para cezası uygulandı.
Yasak avla ilgili bölgede çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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