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Yaşaması 100 bin TL’ye bağlı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 21:48 | Son Güncelleme

Sivas’ta bir hafta önce beyninde tümör tespit edilen 8 yaşındaki Sudenaz Doğruyol, hayatta kalabilmek için hayırseverlerden yardım bekliyor.

Yaşaması 100 bin TL’ye bağlı

Sivas’ta Muhsin Yazıcıoğlu İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi Sudenaz Doğruyol'un beyninde, geçtiğimiz hafta rahatsızlanınca ailesi tarafından götürüldüğü doktorda tümör tespit edildi. Annesi Kezban ve babası Nuh Doğruyol devlet hastanelerinde ameliyatın yapılamayacağını Türkiye’de sadece İstanbul’da yapılabileceğini öğrendi. Bunun üzerine İstanbul’a giden aile özel hastanede yapılan tetkiklerde tümörün beyinden alınması çok zor bir noktada bulunduğunu ancak ameliyatı yapabilecekleri bilgisini aldı.

100 BİN TL GEREKLİ

Çocuklarının tedavi edilebileceği haberini alan ailenin sevinci kursaklarında kaldı. Çünkü ameliyatın gerçekleştirilebilmesi için 100 bin TL gerekiyor. Sudenaz’ın beyninde bir hafta önce tespit edilen tümör çok hızlı bir şekilde kız çocuğunu etkiliyor ve bir an önce alınması gerekiyor.

BİR HAFTADA GÖRÜNÜŞÜ DEĞİŞTİ

Beyinde bulunduğu yerde hızlı bir şekilde hasara neden olan tümör minik Sudenaz’ın bir hafta içerisinde görünüşünü değiştirdi. Çaresiz aile kızlarını tedavi ettirebilmek için hayırseverlere seslenip yardım istedi. Anne Kezban Doğruyol yaptığı açıklamada, "Kızım bir anda bu hale geldi. Çok çaresiziz. Ameliyat tek bir hastanede yapılabiliyor. Biran önce onu yatırmamız gerekiyordu. Ancak gerekli parayı bulamadığımız için yatıramadık. Pazartesi gününe kadar parayı bulup yatırmamız gerekiyor. Bizim böyle bir gücümüz yok. Hayırseverlerden Rabbimizin rızası için biz yardım etmelerini istiyoruz.” dedi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Sudenaz Doğruyol hasta hastalık 100 bintl

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
şu haberi yapıyorsunuz.nasıl ulaşabileceğimiz hakkında da bilgi verseniz yaptığınız haberin kıymeti olur. ailenin bağış toplamak için açtığı İBAN felan varsa haberin altına ekleyin de sayenizde bizim de bir faydamız dokunsun.
mesaj sistemi kurulsun herkes 5 tl bağış yapsa kurtulur yavru
mynet bu konuda öncülük yapın ön ayak olun ki insanlar yardım edebilsin
aileye nasıl ulaşılır bunu haber yaparmısınız
Şu çiftlik bankacılar nerede kişi başı 1 tl verseniz 90 000 tl eder hayrınız dokunsun be....
hani yeni Türkiye’de sağlık ücretsizdi? Hani her vatandaş acil vakalarda 5 kuruş para ödemeden özel hastanelerde tedavi olacaktı ? Hani kanser hastalarından tek kuruş para alınmayacaktı ?? hani hanii haniii ........ size beddua ettikçe ömrünüz uzuyor
anlamadığım konu devlet neden yardım etmiyor ??? 100 bin tl nereden bulsun bu insanlar zaten bizlerden vergilerle bir şekilde alıyorlar bu paraları ... cuma namazı sonrası toplanan paraları verse diyanet ameliyatını olur sağlığına kavuşur allahın izni ile ...
instagramda #sudenazdogruyolyardimlarinizibekliyor bu hashtag ile bilgilere ulaşılabiliyor
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