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Yaşar Kemal anısına çıktıkları zirvede 'İnce Memed' okudular

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2018 12:51 | Son Güncelleme

 ADANA Profesyonel Dağcılık ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyeleri, ünlü yazar Yaşar Kemal anısına Kadirli’nin 2 bin 265 metre yüksekliğindeki Ağca Dağı'na zirve tırmanışı yapıp, 'İnce Memed' romanını okudu.

Yaşar Kemal anısına çıktıkları zirvede 'İnce Memed' okudular

Malik GÖDELİNER/ADANA, (DHA)- ADANA Profesyonel Dağcılık ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS) üyeleri, ünlü yazar Yaşar Kemal anısına Kadirli’nin 2 bin 265 metre yüksekliğindeki Ağca Dağı'na zirve tırmanışı yapıp, 'İnce Memed' romanını okudu.
'Yaşar Kemal anısına Geleneksel 4’üncü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Ağca Dağı Tırmanışı' etkinliğine 16 dağcı katıldı. Yaşar Kemal'in yaşadığı ve 'İnce Memed' romanına konu olan Kadirli'nin yukarı Savrun bölgesinde, bölgeye hakim en yüksek zirve olan Ağca Dağı'na çıkan dağcılar, burada saygı duruşunda bulundu. 'İnce Memed 1' adlı romanı okuyan dağcılar, anı fotoğrafları çekiminin ardından inişe geçti.
PRODOSS Kulüp Başkan Yardımcısı etkinlik lideri Murat Arıkan, "Yaşar Kemal'i anmak için her yıl geleneksel olarak 19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda gerçekleştirdiğimiz Ağca Dağı tırmanışında, ülkemizin kurtuluş mücadelesindeki kahramanlarını ve dünyaca ünlü yazar Yaşar Kemal’i andık. Bu kahramanlar ve büyük değerler kolay yetişmiyor unutmamak gerekir” dedi.

FOTOĞRAFLI

Yaşar Kemal anısına çıktıkları zirvede 'İnce Memed' okudularYaşar Kemal anısına çıktıkları zirvede 'İnce Memed' okudular

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