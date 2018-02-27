HABER

Yaşar Kemal “Kırmızı Deynek”le anıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2018 16:50 | Son Güncelleme

TÜRK edebiyatının dev ismi Yaşar Kemal, üçüncü ölüm yıldönümünde Nazım Oyuncuları’nın sahne aldığı, “Kırmızı Deynek” adlı etkinlikle Maltepe’de anıldı.

Yaşar Kemal “Kırmızı Deynek”le anıldı

İSTANBUL, (DHA) - TÜRK edebiyatının dev ismi Yaşar Kemal, üçüncü ölüm yıldönümünde Nazım Oyuncuları’nın sahne aldığı, “Kırmızı Deynek” adlı etkinlikle Maltepe’de anıldı.

Maltepe Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı anma programı, Maltepe Belediyesi Prof.Dr.Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ünlü oyuncular Gülsen Tuncer, Metin Coşkun, Levent Ülgen, Ayşegül Alpak ve Orhan Aydın’ın sahne aldığı program,ünlü yazarı anlatan kısa bir belgesel gösterimiyle başladı. Kemal’in, “Bugünlerde Bahar İndi” kitabında yer alan “Kırmızı Deynek” şiirinden uyarlanan gösteride, barış, kardeşlik, doğa, insan sevgisinin anlatıldığı dizeleri okundu. Besteci ve müzisyen Emin İgüs de anma etkinliğinde, bağlaması eşliğinde Sabahattin Ali, Neşet Ertaş, Ahmed Arif, Nazım Hikmet ve Rıfat Ilgaz’ın şiirleri eşliğinde türküler seslendirdi.

Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın, umut kelimesini ve bir ömür umut etmeyi Yaşar Kemal’den öğrendiklerini belirterek, “Yaşar Kemal inancın, korkunun, üstüne yürümenin ve isyanın adı oldu bizim için. Romanları, öyküleri, şiirleri ve röportajlarıyla Çukurova’dan çıkıp, önce Türkiye’yi, sonra insanlığı kucakladı” dedi.

(FOTOĞRAFLI)

Yaşar Kemal “Kırmızı Deynek”le anıldı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Hadise, Amsterdam konserinde yuhalandı!

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Salih Müslim serbest bırakıldı!

Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

Çalışan anneye 5 bin 50 lira para!

Çalışan anneye 5 bin 50 lira para!

Sevgilisini boğdu, kendini böyle savundu: Kendimi öldüreceğime...

Sevgilisini boğdu, kendini böyle savundu: Kendimi öldüreceğime...

Türkiye ile Yunanistan arasında büyük kriz yaratacak olay!

Türkiye ile Yunanistan arasında büyük kriz yaratacak olay!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Belediye işçisi görev yeri değiştirilince çatıya çıktı

Belediye işçisi görev yeri değiştirilince çatıya çıktı

Otomobilde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile yakalandılar

Otomobilde uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile yakalandılar

Tartıştığı komşusunu meyve bıçağıyla yaraladı

Tartıştığı komşusunu meyve bıçağıyla yaraladı

Gelinini öldürüp ve oğlunu yaralayan baba tutuklandı

Gelinini öldürüp ve oğlunu yaralayan baba tutuklandı

Samsun’da yasa dışı bahis operasyonunda 9 tutuklama

Samsun’da yasa dışı bahis operasyonunda 9 tutuklama

Raco'nun çevresindeki terör mevzileri vuruluyor

Raco'nun çevresindeki terör mevzileri vuruluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.