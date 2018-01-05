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Yaşarken sağlık dağıttı, ölümüyle organlarıyla ümit oldu

YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 08:17 | Son Güncelleme 7 saat önce

Bursa’da uzun yıllar boyunca birçok böbrek hastasına yardımcı olan Doktor Faruk Kemal Sevilmiş’in ölümünün ardından da bağışlanan organları 3 hastaya umut oldu.

Bursa'da uzun yıllar hastanenin diyaliz bölümünde görev yaparak organ bekleyen hastalara yardım eden ve 4 gün önce beyin kanaması teşhisi ile kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 48 yaşındaki doktor Faruk Kemal Sevilmiş, organları ile 3 kişiye umut olacak.

HAYATINI ADADIĞI HASTALARINA ORGANLARI İLE UMUT OLDU

Bursa’nın Gemlik ilçesinde oturan 2 kız çocuğu babası Dr. Faruk Kemal Sevilmiş, 4 gün önce evde rahatsızlanınca şu an görev yaptığı Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması geçirdiği belirlenen Dr. Sevilmiş, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada 4 gün yoğun bakımda kalan Dr. Sevilmiş’in yapılan tüm müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Mesleğinde 10 yıl boyunca Diyaliz Ünitesinde hekim olarak görev yapan ve bu süre içerisinde organ naklinin faydalarını ailesine ve hastalarına anlatan Sevilmiş’in ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Bu karar ile Sevilmiş’in organları 3 hastaya umut oldu. Organlarının çıkarılması için ameliyata alınan Dr. Sevilmişin karaciğeri Bursa'da bulunan özel bir hastanesindeki bir hastaya, böbreklerinden biri Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki hastaya, diğeri ise Sağlık Bakanlığı tarafından uygun hastaya nakledilecek.

Çekirge Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Engin Paralı, meslektaşını kaybettiği için üzgün olduğunu belirterek, "4 gündür hastanemizin yoğun bakım servisinde beyin damar şikayetiyle yatmakta olan doktor arkadaşımızı kaybettik. Hayatı boyunca hastalarına sağlık üreten arkadaşımız bugün ölümüyle de insanlara can olacak. Organlarının bağışlanmasına izin veren ailesine şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

"25 BİN HASTADAN 2’SİNE YAŞAMA ÜMİDİ DOĞDU"

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Cerrahı Operatör Doktor Atilla Satır, Hayatını bu tür hastalara adayan bir doktor olarak organlarını bağışladı. Bursamızda ve Türkiye'de bekleyen 25 bin hastadan iki tanesine yaşama ümidi doğdu. Biz bu hastalarımıza biraz olsun katkıda olabilmek için buradayız diye konuştu.

DİŞ HEKİMİ KARDEŞİ: AĞABEYİMİN TAVSİYESİNİ YERİNE GETİRDİK

Ağabeylerini kaybettikleri için çok üzgün olduklarını ifade eden Doktor Sevilmişin diş hekimi olan kardeşi Haluk Sevilmiş, ağabeyinin hayatı boyunca sağlık dağıttığını söyledi. Haluk Sevilmiş, şu an aile hekimi olan kardeşinin 10 yıl boyunca diyaliz hekimi olarak görev yaptığını belirterek, "Buradaki doktorlar da bize organ bağışının önemini ve nasıl gerçekleştiğini anlattı. Daha sonra biz de ağabeyimin organlarını bağışlama kararı aldık. Ağabeyim 10 yıl kadar diyaliz hekimi olarak görev yaptı. Yıllarca organ yetmezliği yaşayan insanlara yardımcı olmaya çalıştı. Kendisi de zaten organ bağışının yapılması konusunda bizlere tavsiyede bulunuyordu. Biz de ağabeyimin ölümünden sonra insanlara yardımcı olmasını sağlamak için organlarının bağışlanmasını istedik." ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
İnsanlığa faydası ölünceye hatta sonrasında da devam eden bu güzel insana Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yaşamında ve ölümünde insanlığa faydalı olmuş huzur içinde uyur inşallah
Allah Rahmet Eylesin Cennet mekanı olsun
Allah rahmet etsin
değerli insan ışıklar içinde uyu
değerli dost ışıklar içinde uyu
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