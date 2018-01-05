Yaşarken sağlık dağıttı, ölümüyle organlarıyla ümit oldu

Bursa'da uzun yıllar hastanenin diyaliz bölümünde görev yaparak organ bekleyen hastalara yardım eden ve 4 gün önce beyin kanaması teşhisi ile kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 48 yaşındaki doktor Faruk Kemal Sevilmiş, organları ile 3 kişiye umut olacak.

HAYATINI ADADIĞI HASTALARINA ORGANLARI İLE UMUT OLDU

Bursa’nın Gemlik ilçesinde oturan 2 kız çocuğu babası Dr. Faruk Kemal Sevilmiş, 4 gün önce evde rahatsızlanınca şu an görev yaptığı Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan müdahalenin ardından beyin kanaması geçirdiği belirlenen Dr. Sevilmiş, Bursa Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada 4 gün yoğun bakımda kalan Dr. Sevilmiş’in yapılan tüm müdahaleye rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Mesleğinde 10 yıl boyunca Diyaliz Ünitesinde hekim olarak görev yapan ve bu süre içerisinde organ naklinin faydalarını ailesine ve hastalarına anlatan Sevilmiş’in ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Bu karar ile Sevilmiş’in organları 3 hastaya umut oldu. Organlarının çıkarılması için ameliyata alınan Dr. Sevilmişin karaciğeri Bursa'da bulunan özel bir hastanesindeki bir hastaya, böbreklerinden biri Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki hastaya, diğeri ise Sağlık Bakanlığı tarafından uygun hastaya nakledilecek.