HABER

Yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 02:50 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde salyangoz toplamak için ormana gittiği öğrenilen yaşlı adam ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre olay Devrek ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde meydana geldi.

Yaşlı adam ormanlık alanda ölü bulundu

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde salyangoz toplamak için ormana gittiği öğrenilen yaşlı adam ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre olay Devrek ilçesine bağlı Tellioğlu köyünde meydana geldi. 78 yaşındaki Hidayet Bıyıklı, yakınlarına haber vererek salyangoz toplamak üzere ormanlık alana gitti. Bir süre sonra evine geri dönmeyen Bıyıklı’dan haber alamayan yakınları ormanlık alana giderek yaşlı adamı aradı. Yerde hareketsiz yatan yaşlı adamı gören yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, Hidayet Bıyıklı’nın öldüğünü belirledi.
Geçirdiği kalp krizi nedeniyle öldüğü tahmin edilen yaşlı adamın cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

Skandal sözler: Ahlâk dayakla öğretilir!Skandal sözler: Ahlâk dayakla öğretilir!
Yaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldiYaka paça gözaltına alındı! Silah ve siren sesleri yükseldi
Okuldan kovulan liseli dehşet saçtı!Okuldan kovulan liseli dehşet saçtı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde pes dedirten hata!

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Rusya'dan dünyayı sarsan açıklama: Soğuk savaş haline girebiliriz

Kan donduran görüntüler! 22 insanı yemişti...

Kan donduran görüntüler! 22 insanı yemişti...

Öykü Serter rezil oldu!

Öykü Serter rezil oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Muğla Gümüşlük Koyu'ndan 506 kilo atık toplandı

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Kayınpeder pompalı tüfekle dehşet saçtı!

Siber suçlar yakaladı! Kadın ve kız çocuklarının gizlice fotoğrafını çekmiş!

Siber suçlar yakaladı! Kadın ve kız çocuklarının gizlice fotoğrafını çekmiş!

Siber suçlar yakaladı!

Siber suçlar yakaladı!

İlçeyi karıştıran olay! 150 öğrenci...

İlçeyi karıştıran olay! 150 öğrenci...

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.