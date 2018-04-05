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Yaşlı adam yangında hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 05.04.2018 10:17 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde tek başına yaşayan ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı adam, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.Yangın, Mehmet Hoban’ın tek başına yaşadığı tek katlı müstakil evde meydana geldi.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde tek başına yaşayan ve Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı adam, evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.
Yangın, Mehmet Hoban’ın tek başına yaşadığı tek katlı müstakil evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri evin salonunda tutuşan kanepeyi söndürdü. Sağlık ekipleri ise yaptıkları kontrolde vücudunda yanıklar oluşan ve dumandan etkilendiği belirlenen Mehmet Hoban’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Hoban’ın cenazesi Çerkezköy Devlet Hastanesindeki ön otopsinin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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