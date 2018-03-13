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Yaşlı adam yol kenarında ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 19:50 | Son Güncelleme

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde 74 yaşındaki bir kişi yol kenarında ölü bulundu.Edinilen bilgiye göre, Dişkaya Mahallesi’nde yaşayan 74 yaşındaki İsmail Başköy, yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Yaşlı adam yol kenarında ölü bulundu

Ordu’nun Kabadüz ilçesinde 74 yaşındaki bir kişi yol kenarında ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Dişkaya Mahallesi’nde yaşayan 74 yaşındaki İsmail Başköy, yerde hareketsiz yatarken bulundu. Durumun Jandarma ve 112 Acil Servise bildirilmesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Ceset, savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Ordu’ya gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yaşlı adam yol kenarında ölü bulundu

Yaşlı adam yol kenarında ölü bulundu

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