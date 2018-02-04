HABER

Yaşlı adamdan geriye, sattığı kuruyemiş ve bozuk paralar kaldı

YAŞAM HABERLERİ | 04.02.2018 10:57 | Son Güncelleme

Adana'da kuruyemiş satarak evini geçindiren bir kişi kamyonun altında kalarak can verirken, yaşlı adamdan geriye bozuk paralar ve kuruyemiş kaldı. Çevredeki çocuk, yaşlı, kadın, erkek cesedi görmek için adeta birbiriyle yarışıp o anları cep telefonu kameralarıyla görüntülemesi ise dikkat çekti.

Yaşlı adamdan geriye, sattığı kuruyemiş ve bozuk paralar kaldı

Edinilen bilgiye göre, Ahmet Tataroğulları (66) sabah evinden çıkıp elektrikli motosikletiyle D-400 yol kenarında kuruyemiş sattı. Tataroğulları öğleden sonra saat 16.00'da elektrikli motosikletiyle eve gitmek için yola çıktı. Özgür Mahallesi'ne geldiği sırada Fevzi Gülmez (52) yönetimindeki 01 B 7476 plakalı kamyon D-400'e dönmek istediği sırada Tataroğullar'ını altına aldı. Ahmet Tataroğulları, kamyonun ön sol tekerinin altında kaldı. Çevredeki vatandaşlar durumu fark etmeyen kamyonu bir süre gittikten sora durdurup motosiklet sürücüsünü altına aldığını söyledi.

İşçileri taşıyan kamyon şarampole uçtu: 2 ölü, 8 yaralıİşçileri taşıyan kamyon şarampole uçtu: 2 ölü, 8 yaralı

KAMYON ALTINDAN ÇIKARTILAMADI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri kamyonun lastiğinin altında kalan kuruyemişçinin hayatta kalıp kalmadığını kontrol etmek istedi ancak kamyon altından çıkartılamayınca olay yerine Can-Kur ekipleri çağrıldı. Gelen ekipler, Tataroğulları'nın bedenini ve elektrikli motosikleti kamyonun altından çıkardı. Sağlık ekipleri Tataroğulları'nı kontrol etti ancak feci şekilde can verdiğini belirledi. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken sürücü gözaltına alınarak Akıncılar Polis Merkezine götürüldü.

20180204AW297392_14

GERİYE BOZUK PARA VE KURUYEMİŞLER KALDI

Ahmet Tataroğulları'nın cesedi olay yerine gelen cenaze aracıyla otopsi yapılmak için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Bu arada, Tataroğluları'ndan geriye ise akşama kadar sattığı kuruyemişlerden kazandığı bozuk paralar, poşetlere ayırdığı kuruyemişler ve oturduğu tabure kaldı. Polis bozuk paraları tek tek sayarak poşetlere koydu. Polis, yaklaşık 30 lira ve 5 poşet kuruyemişi polis merkezine götürdü.

20180204AW297392_12

CESEDİ KORKUYLA İZLEYİP GÖRÜNTÜLEDİLER

Polis ve sağlık ekipleri olay yerinde çalışma yaparken meraklı vatandaşlar da kamyonun lastiğinin altında feci şekilde ölen yaşlı adamı görmek için birbiriyle yarıştı. Yol kenarından geçen çocuk, genç, yaşlı, erkek, kadın herkes cesedi görmek istedi. Daha yakından görmek isteyenler polisin çektiği güvenlik şeridini geçince polisle vatandaşlar arasında tartışma çıktı. Bazıları ise cesedi görmek için eğilip kamyonun altına baktı. Bir çocuğun ise cesedi görünce korkudan tırnaklarını yediği görüldü. Bazıları ise cesedi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. (İHA)

İstanbul'da zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdiİstanbul'da zincirleme kaza: 10 araç birbirine girdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Arif Sağ: Orhan'a bir daha güvenmem

Arif Sağ: Orhan'a bir daha güvenmem

O Ses Türkiye jürisinde finaller öncesinde yeni gerginlik!

O Ses Türkiye jürisinde finaller öncesinde yeni gerginlik!

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Siyah İnci dizisi Hande Erçel yüzünden mi bitiyor?

Siyah İnci dizisi Hande Erçel yüzünden mi bitiyor?

Afrin'de son durum! Birer birer örgütün elinden alınıyor!

Afrin'de son durum! Birer birer örgütün elinden alınıyor!

Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'

Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'

İlginizi Çekebilir

Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'

Genç adam daha fazla dayanamadı! 'Testislerimi sıkıp bağırttı!'

Kokoreççide çirkin görüntüler! O polisin silahına el kondu

Kokoreççide çirkin görüntüler! O polisin silahına el kondu

Şişli'de hamile karısını döven koca hastaneden kaçtı!

Şişli'de hamile karısını döven koca hastaneden kaçtı!

NASA, Titan uydusunda yeni yaşam belirtileri buldu

NASA, Titan uydusunda yeni yaşam belirtileri buldu

Bir ili karıştıran olay! Porno yıldızı Türkiye'ye transfer oldu

Bir ili karıştıran olay! Porno yıldızı Türkiye'ye transfer oldu

Okuyucu Yorumları 5 yorum
whatsaap haber kanalı açan benmiyim bütün haber kanalları whatsaap hattı açıyo..hal böyle olunca beklenen durum neden şaşırdınızki
bir spiker çıkıyor, insanlık öldü, herkes seyretti, kamera ile kayıt yaptı diye saçmalıyor, peki sebebini neden kimse yetkililere soramıyor, TOPLUM nereye gidiyor,
Haberi okurken aklıma tek bir şey geldi oda o amcamın umarım acı çekmeden ölmüş olmasını dilemekti yazık günah yaa o yaşta bir insan neden yatağında ölmemiş ..ailesine sabır diliorm ..Fakat haberin ana fikri bundan ziyade çevredeki fatandaşların davranışları üzerine ..Siz sosyal medyada maceralı bir olayı paylaşıp rant sağlamaya çalışıyosunuz ya üzülüp dua etmek yerine bir gün anneniz babanız üzerinden aynısını yapmak isteyenler olursa tepki vermeyin lütfen ..
yazıklar olsun
İyide neden saçma buluyorsun spkeri.Ölen senin yakının olsa sen o sıkıntıda bunu yaoan insanlar için aynı şeyi söylerdin
Diğer Haberler
10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.G. yakalandı

10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan A.G. yakalandı

Erdek'te sit alanında kaçak kazıya 8 gözaltı

Erdek'te sit alanında kaçak kazıya 8 gözaltı

Selfie faciası! Durumları ağır

Selfie faciası! Durumları ağır

10 günlük yaşam savaşını kaybeden Feray, toprağa verildi

10 günlük yaşam savaşını kaybeden Feray, toprağa verildi

Kuzenini tüfekle öldüren sanığa müebbet

Kuzenini tüfekle öldüren sanığa müebbet

85 yaşındaki adamı yardım bahanesiyle dolandırdılar

85 yaşındaki adamı yardım bahanesiyle dolandırdılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.